Video| Bombero perdió la vida al intentar salvar a un perrito atrapado en caudal de un río

El suboficial y bombero voluntario Patrick Hiroshi Ospina Orihuela murió tras ser arrastrado por la corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito que había quedado atrapado en medio del caudal, en inmediaciones de un puente en el Cercado de Lima, Perú. La tragedia, confirmada horas después de un amplio operativo de búsqueda, ha generado conmoción por las circunstancias en las que el uniformado perdió la vida mientras cumplía un acto de servicio.



De acuerdo con la información disponible, el hecho ocurrió en medio del incremento del caudal del río debido a las intensas lluvias que afectan la zona. La mañana del 20 de febrero comenzó de forma diferente a la rutina, una mascota se encontraba atrapada en el cauce, sostenida apenas por una llanta mientras el nivel del agua aumentaba y la corriente se volvía cada vez más agresiva.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Patrick Ospina, suboficial de la Policía Nacional del Perú y bombero voluntario, acudió al llamado junto a sus compañeros para ejecutar las maniobras de rescate. Durante la operación, el animal, asustado por el movimiento, se lanzó a la corriente. En ese momento crítico, el uniformado decidió desprenderse de la línea de vida que lo aseguraba para intentar salvar al can, pero la fuerza del río terminó arrastrándolos a ambos.

📢 #PNPInforma | Tras una ardua e incansable búsqueda, efectivos policiales hallaron el cuerpo sin vida del S2 PNP Patrick Ospina Orihuela, a la altura de la Base Naval del Callao.



Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac… pic.twitter.com/HCGAin2CfB — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 21, 2026

El operativo de búsqueda se extendió por más de 30 horas y mantuvo en vilo a las autoridades y equipos de rescate, que desplegaron helicópteros, drones y cámaras térmicas a lo largo del afluente. Las brigadas avanzaron metro a metro bordeando el caudal en una carrera contrarreloj con la esperanza de hallarlo con vida. Sin embargo, finalmente el cuerpo del suboficial fue encontrado en las inmediaciones de la Base Naval del Callao, confirmándose así su fallecimiento.



En un pronunciamiento oficial, la Policía de Perú informó que el cuerpo del S2 PNP Patrick Ospina Orihuela fue hallado tras una búsqueda intensa, y destacó que el uniformado “no dudó en lanzarse al río para intentar salvar al animal”. La institución también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente en medio del duelo que atraviesan.



Las autoridades no detallaron si el perro fue encontrado, mientras el caso sigue generando conmoción y el video circula por las redes sociales, en el que ha sido destacado la labor del hombre y ha sido calificado como un héroe.

Publicidad

El comandante de la Compañía de Bomberos 236 de Huachipa, Javier Iriarte, defendió la actuación del rescatista y aseguró que su decisión respondió a su formación y confianza en su capacidad técnica. “Si él se soltó es porque se sentía seguro, y yo confío en que la maniobra que él hizo fue la correcta”, indicó el oficial a medios locales, resaltando que el agente actuó conforme a su experiencia en operaciones de rescate.

Un bombero fue arrastrado por la fuerte corriente de un río cuando intentaba rescatar a un perrito que quedó atrapado en un pequeño montículo 😢



Unidades de rescate, con apoyo de helicópteros y drones, mantienen un intenso operativo de búsqueda del bombero desaparecido y el… pic.twitter.com/9040jAySTf — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) February 21, 2026

Según imágenes del incidente, Ospina no soltó al animal mientras la corriente lo arrastraba, lo que para sus superiores confirma que su prioridad fue intentar salvar la vida del perro hasta el último momento. Para quienes trabajaron con él, su reacción reflejó la vocación de servicio que lo caracterizaba.

Publicidad

Isabel Rivera, amiga y compañera del suboficial, recordó el profundo amor que sentía por los animales y reveló una frase que, según dijo, marcaba su forma de actuar ante situaciones de riesgo. “Como decía en su frase: prefiero morir a no hacer nada y quedarme de brazos cruzados. Si alguna vez pasa una situación así, yo me voy feliz, y creo que él murió en su ley”, agregó.

El caso ha sido interpretado por compañeros y allegados como un acto de heroísmo en medio de condiciones adversas. El aumento del caudal por las lluvias y la violencia de la corriente configuraron un escenario de alto riesgo que terminó cobrando la vida del rescatista.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co