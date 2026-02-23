Régimen de Venezuela pide a Estados Unidos ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro y su esposa

El régimen de Venezuela pidió este lunes 23 de febrero, en una intervención durante la sesión de inauguración del Consejo de Derechos Humanos, que Estados Unidos libere de forma inmediata a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares de este país en Caracas.

Esta fue una de las exigencias que planteó en su discurso en el foro de derechos humanos el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yvan Gil Pinto, quien también reclamó el cese de todas las sanciones contra su país y que haya un respeto general a la soberanía de los Estados. (Lea: Maduro y su esposa recibieron su primera visita consular en cárcel de EE. UU., revela Cabello).



En esta línea, denunció que Maduro haya sido detenido de forma arbitraría y en el "pleno ejercicio de sus funciones", en una operación que provocó un centenar de muertos. No obstante, también subrayó que las autoridades de Venezuela han abierto con Estados Unidos "un canal diplomático para dirimir diferencias", pero "no desde la subordinación", sino "desde la convicción de que el dialogo entre los Estados es el único camino civilizado entre naciones".



Gil también mencionó como prueba de la buena voluntad del gobierno que ahora dirige Delcy Rodríguez que Venezuela haya renovado recientemente la cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Explicó que de esta manera se "reabren espacios de diálogo técnico" con ese organismo.

Delcy Rodríguez remueve a viceministros de exteriores

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes a nuevos viceministros de exteriores y destituyó a la de Comunicación Internacional, Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, conocido por ser colaborador del presidente Nicolás Maduro.

En sus redes sociales, la mandataria nombró a Oliver Blanco, quien se identificaba con la oposición venezolana hasta hace unos meses, como viceministro para América del Norte y para Europa, este último cargo ocupado por la actual ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy. Igualmente, anunció la designación de Andrea Corao Faria como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, en sustitución de la ingeniera agrónoma Tatiana Pugh Moreno.

Por último, designó como viceministro para América Latina a Mauricio Rodríguez en sustitución de Rander Peña, quien ahora pasará a ser viceministro de Comunicación Internacional, cargo hasta hoy ocupado por la esposa de Saab. Camilla Fabri sigue al frente, por ahora, del programa gubernamental para repatriados Gran Misión Vuelta a la Patria.

Su esposo, que estuvo acusado y detenido en Estados Unidos por un caso de presunto lavado de dinero, salió del gabinete venezolano en enero pasado, luego de ser ministro de Industrias y Producción Nacional. Estas designaciones se suman a más de una decena de cambios ministeriales y de Gobierno hechos por Delcy Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada, incluyendo el nombramiento como ministro del Despacho de la Presidencia del capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero ante el Parlamento, que dirige su hermano Jorge Rodríguez, dos días después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación en Caracas.

Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso "exploratorio" para retomar relaciones con Estados Unidos, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE. UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

