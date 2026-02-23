Cigarrillo fue clave para descubrir responsable de asesinato hace 40 años

Un asesinato de 1982 se resolvió 44 años después, gracias a las colillas de un cigarrillo. Los avances tecnológicos lograron darle un cierre a un caso que marcó e indignó a los habitantes del norte de California, Estados Unidos, cuando una niña de 13 años fue hallada sin vida y el responsable de este acto no fue hallado.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos se remontan al 23 de mayo de 1982, cuando Sarah Geer fue vista por última vez en la zona Cloverdale, luego de haber pasado una semana en casa de una amiga. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado sin vida en una zona apartada y cerca a unos apartamentos.

Aunque las autoridades sí determinaron que se trataba de un homicidio, por limitaciones forenses del momento no se identificó un sospechoso y el caso se cerró sin un culpable.



¿Cómo se descubrió al verdadero culpable?

La incógnita tras la muerte de Geer, aunque en ese momento no se pudo determinar, generó indignación en la comunidad y, con el paso de los años, su caso volvió a ser revisado por las autoridades. En 2003 se logró un primer avance en esta investigación, cuando un especialista del Departamento de Justicia de California estudió las muestras recogidas durante la investigación inicial y elaboró un perfil genético del presunto responsable.

A pesar de este importante avance, en las bases de datos criminales disponibles no hubo ninguna coincidencia.



Finalmente un nuevo punto de la investigación se abrió en 2021, cuando el FBI se unió al caso usando genealogía genética, una técnica que combina análisis de ADN con la reconstrucción de árboles genealógicos a partir de bases de datos públicas. Gracias a esto lograron reducir la búsqueda a un grupo reducido de personas emparentadas entre sí.



Este grupo de personas eran cuatro hermanos, por lo que los investigadores empezaron a vigilarlos. En medio de esa vigilancia, recolectaron las colillas de un cigarrillo que uno de los hermanos había fumado y compararon su ADN con el de las muestras obtenidas en 2003 y con la ropa que la menor de edad llevaba el día que desapareció.

La coincidencia reveló a un único culpable: James Oliver Unick, un hombre de 64 años. Además del ADN, los datos de Unick coincidían con el perfil genético hecho años atrás y otras evidencias del caso. El hombre fue detenido en julio de 2024 en su casa en California.

El juicio finalmente llegó y el hombre de 64 años fue acusado de arrastrar a Sarah Geer a un callejón, agredirla sexualmente y estrangularla hasta que falleció en la noche del 23 de mayo de 1982. En primera medida, James Unick negó cualquier implicación con el asesinato de la entonces menor de 13 años, pero posteriormente cambió su versión de los hechos, lo que llevó al jurado a rechazar su testimonio.

Tras negar su vinculación, Unick después señaló que esa noche sí tuvo relaciones sexuales consensuadas con la menor de edad cerca del río Ruso, luego de que, según él, Sarah le hiciera proposiciones sexuales mientras él estaba en la sala de juegos de Cloverdale. Señaló que alguien más podría haber agredido y asesinado a la niña después de su encuentro.

A lo largo de un mes el jurado escuchó el testimonio de Unick y de amigos que esa noche estuvieron con Sarah, quienes fueron los últimos en verla con vida. Tras algunas horas de deliberación, determinaron que el hombre mentía y fue declarado culpable de asesinato con circunstancias agravantes.

Curiosamente, el veredicto se dio el día en el que la víctima habría cumplido 57 años y puso fin a uno de los casos más antiguos llevado ante el jurado en el condado de Sonoma. James Unick fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según informó la fiscalía.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL