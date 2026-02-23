Condenan a hombre por abusar sexualmente de 3 adultas mayores; hallaron material ilegal con menores

Un hombre fue condenado a 21 años de prisión tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a tres adultas mayores que padecían demencia en un hogar de ancianos y atacar a una cuarta víctima, en un caso que ha causado indignación por la gravedad de los hechos y el nivel de vulnerabilidad de las personas afectadas. La sentencia fue emitida por el Tribunal de la Corona de Lincoln, en Ingleterra, que concluyó que el acusado cometió un “grave abuso de confianza” al aprovechar su posición para perpetrar los delitos.



El condenado fue identificado como Joshua Springer, de 36 años, quien se desempeñaba como asistente de atención y fue detenido el verano pasado luego de que un colega lo sorprendiera presuntamente agrediendo a una de las víctimas. El proceso judicial reveló que tres de las mujeres atacadas eran residentes de edad avanzada en un hogar de ancianos de Lincolnshire, mientras que una cuarta víctima, más joven, fue agredida en el área de North Yorkshire.

Durante el juicio se estableció que el acusado filmó los ataques sexuales con su teléfono móvil. Además, las autoridades encontraron en su dispositivo 760 imágenes indecentes de niños, incluidos bebés, lo que amplió la gravedad del caso. Springer se declaró culpable de nueve cargos de violación y tres de tomar fotografías indecentes de menores, cargos que fueron determinantes para la sentencia final.

La investigación se intensificó cuando la propia madre del acusado lo denunció ante la policía tras confesarle que era un “violador y casi pedófilo”. Este hecho fue presentado en el tribunal como parte del proceso que llevó a su arresto y posterior imputación.



Inicialmente, el hombre sostuvo ante los agentes que todo había sido “un gran malentendido” cuando fue detenido; sin embargo, las pruebas de ADN lo vincularon directamente con los crímenes.



Posteriormente, en entrevistas policiales, admitió haber grabado a las cuatro víctimas y manifestó temor de que los videos fueran descubiertos. En sus declaraciones dijo: “No sé por qué lo hice, pero lo hice”, una frase que fue citada durante el juicio para evidenciar el reconocimiento de los hechos.

El fiscal KC Paul Raudnitz explicó ante el tribunal que el acusado incluso “se interrumpió para decir que había tenido relaciones sexuales con cuatro personas”, y que “había grabado en vídeo lo que había ocurrido en cada ocasión”.

El impacto de los delitos también quedó reflejado en el testimonio de familiares de las víctimas. La pareja de una de ellas expresó ante la corte: “Ni en mis sueños más locos hubiera pensado que esto le podría pasar a mi esposa. Este horror es algo con lo que voy a tener grandes dificultades por el resto de mi vida”.

Durante la audiencia, la defensa solicitó al juez tener en cuenta las declaraciones tempranas de culpabilidad del acusado. Sin embargo, el tribunal consideró que la gravedad de los delitos y la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas agravaban la responsabilidad penal. Al dictar sentencia, el juez Simon Hirst fue contundente al señalar: “Hubo un grave abuso de confianza. Se dirigió específicamente a víctimas particularmente vulnerables”.

La condena establece que Springer deberá permanecer en prisión durante 21 años y registrarse como delincuente sexual de por vida. Además, se le impuso una orden de prevención de daños sexuales permanente y una extensión de seis años en el período de licencia tras cumplir su condena, lo que implica un control adicional una vez salga de prisión.

La inspectora jefa detective Jennifer Lovatt, de la Unidad de Operaciones Especiales de East Midlands, hizo un llamado público para que cualquier persona que crea haber sido afectada se comunique con la policía. “Si bien Springer fue sentenciado hoy por sus horribles crímenes, eso no significa que nuestras investigaciones se hayan detenido”, afirmó. También subrayó que el equipo investigador ha trabajado durante un largo periodo para llevarlo ante la justicia y advirtió que “puede haber otras víctimas potenciales que aún no se han presentado”.

