El poderío militar del Cartel Jalisco Nueva Generación, temido grupo que fundó 'El Mencho' en México

Si algo quedó en evidencia el fin de semana, luego de que el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera "El Mencho", fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es el poderío militar de ese grupo criminal transnacional, conocido por su uso agresivo de la violencia. Videos que han circulado en redes sociales muestran la robustez de su armamento: fusiles de alto calibre, vehículos blindados y equipo táctico, comparables a la de una fuerza militar de un país. Aparecen hombres fuertemente armados y que se movilizan en vehículos blindados, sofisticados y con protección especial. No son miembros del ejército ni de ninguna otra fuerza armada oficial de México sino integrantes de grupos armados vinculados al narcotráfico, utilizados para proteger territorios, enfrentar rivales y desafiar a las autoridades.



En grabaciones difundidas en redes sociales se observa a decenas de hombres encapuchados en formación, portando chalecos tácticos y armas largas. Según informes públicos de la Secretaría de Defensa Nacional de México, el cartel Jalisco Nueva Generación ha logrado expandir su presencia a múltiples estados de ese país y mantiene operaciones internacionales. Especialistas señalan que su estructura incluye células regionales armadas, equipos de reacción rápida, redes de vigilancia e inteligencia local, así como talleres clandestinos para blindaje artesanal de vehículos.

Aunque no existen cifras oficiales exactas sobre el número total de integrantes armados, centros de análisis de seguridad estiman que el grupo cuenta con miles de miembros distribuidos en distintas funciones. En 2015, el grupo fue vinculado al derribo de un helicóptero militar durante un operativo en Jalisco, un hecho que marcó un precedente sobre su poder de fuego. Analistas coinciden en que, si bien no se trata de una fuerza armada convencional, su nivel de organización, financiamiento y acceso a armamento representa uno de los mayores desafíos para la seguridad pública en México.

El "Mencho" fundó este cartel en 2009 y, según expertos, es una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. El capo fallecido era uno de los mayores responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según el gobierno de ese país. "Es ciertamente una de las organizaciones más poderosas en México en términos de capacidad militar, en capacidad de reclutamiento y de armas", dice a la AFP David Mora, experto del centro de análisis Crisis Group.



Los negocios del cártel se extendieron a otras actividades criminales como la extorsión, el robo de gasolina y el tráfico de personas, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA), delitos que le dejan un fuerte ingreso y una gran capacidad económica. El CJNG se ha caracterizado por mostrarse "siempre dispuesto a desafiar al gobierno mexicano", señala.



Muchas veces difundió imágenes de sus sicarios presumiendo armamento y vehículos blindados, además de atentar en 2020 contra el actual secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, cuando este era el zar de la policía en la capital. También estuvo en noviembre detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. "En su narrativa siempre están muy dispuestos a desafiar y a mostrar su capacidad operativa (...). No son tímidos de entrar en ataques muy políticos como el de García Harfuch", dice Mora.

La reacción violenta tras el operativo contra Oseguera resaltó el poder del cartel en México. Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también a Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero. El CJNG es la organización criminal preponderante en varios estados, pero en otros está en conflicto con otras agrupaciones criminales. "Lo que vimos es justo una demostración de en donde operan y en donde pueden infligir violencia", dice Mora.

Por su parte, el analista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, señala que las autoridades tenían "medida su reacción"; lo que "no tenían en el radar era que (la reacción) fuera de alcance nacional" y que activaran células afines en todo el país. Pese a ello, Rodríguez destaca que con sus acciones, el cartel no pudo evitar que Oseguera fuera abatido y su cuerpo trasladado por las autoridades a Ciudad de México. "En términos tácticos operativos, es una operación muy exitosa del gobierno de la República", dice Rodríguez.

La fundación especializada en el estudio de seguridad en Latinoamérica y el Caribe Insight Crime señala, además, que "a nivel internacional, el cartel tiene contactos en toda Suramérica, en Colombia, Perú y Bolivia, así como en Estados Unidos, Canadá, Australia, China y el Sudeste Asiático". Y destaca que "sus conexiones exteriores más importantes se encuentran en la vecina Guatemala, específicamente con grupos de narcotraficantes como los Huistas, que le ayudan a controlar parte de la cadena de suministro del tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia México y Estados Unidos".

