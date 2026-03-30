Video capta momento en que hombre muere tras recibir balonazo en el pecho durante partido de fútbol

Un trágico hecho ocurrido en Turquía ha generado conmoción luego de que un video registrara el momento en que un hombre colapsa en pleno partido de fútbol tras recibir un fuerte impacto de balón en el pecho. De acuerdo con reportes locales, la víctima fue identificada como Selahittin Atlı, de 49 años, quien perdió la vida horas después en un centro médico.



El incidente se registró en la noche del pasado 26 de marzo en un campo de césped sintético ubicado en el barrio Boğaziçi, en el distrito de Onikişubat, en la ciudad de Kahramanmaraş. Según la información disponible, Atlı se encontraba disputando un partido amateur junto a amigos y ocupaba la posición de portero en el momento del suceso.

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la secuencia del hecho. Durante una jugada, el hombre recibe un potente disparo al arco que atrapa directamente en su pecho. En cuestión de segundos, su condición cambia drásticamente: se inclina hacia adelante y luego se desploma sobre el terreno de juego, generando alarma entre los presentes.

De inmediato, compañeros y rivales corrieron a auxiliarlo. La rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar quedó evidenciada en el video, donde se observa cómo intentan asistirlo mientras solicitan ayuda de emergencia. Tras el aviso, equipos médicos llegaron al campo para atender la situación.



Kahramanmaraş'ta halı sahada göğsüne çarpan top sonrası kalbi duran 45 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti. pic.twitter.com/25a8xyheDs — İşçi Haber (@iscihaber) March 27, 2026

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De acuerdo con los reportes, al momento de ser evaluado por el personal de salud, el hombre se encontraba en paro cardíaco. Los equipos de emergencia iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, logrando restablecer momentáneamente sus signos vitales.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia un hospital cercano, mientras un paramédico continuaba practicándole maniobras de reanimación durante el trayecto. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos realizados tanto en el lugar como en el centro asistencial, Atlı falleció.

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El caso ha generado impacto no solo por la forma en que ocurrió, sino también por la rapidez con la que se desarrollaron los hechos. Según los reportes, todo sucedió en cuestión de segundos, desde el momento del impacto hasta el colapso del jugador en el campo.

Tras confirmarse su fallecimiento, el cuerpo fue entregado a sus familiares luego de los procedimientos correspondientes. El funeral se llevó a cabo en la mezquita Akarca, en el barrio de Gedemen, donde allegados y conocidos le dieron el último adiós. Posteriormente, fue sepultado en el cementerio del mismo sector. Selahittin Atlı era padre de tres hijos.



¿Es común que una persona muera tras un impacto de balón en el pecho?

De acuerdo con la información disponible, el impacto del balón en el pecho habría provocado la detención del corazón del hombre, lo que desencadenó la emergencia médica.

En entrevista con Noticias Caracol, la médica especialista en medicina del deporte enfocada en alto rendimiento y prevención cardiovascular, Catalina Blanco, se refirió a este tipo de eventos que pueden presentarse incluso en personas aparentemente sanas.

Según detalló, una de las principales hipótesis en estos casos es la existencia de patologías cardíacas subyacentes, es decir, enfermedades del corazón que no han sido diagnosticadas previamente y que pueden manifestarse de forma repentina durante la actividad física.

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Entre estas condiciones, mencionó la miocardiopatía hipertrófica, anomalías en las arterias coronarias y la miocardiopatía arritmogénica. De acuerdo con la especialista, se trata de enfermedades que pueden pasar desapercibidas durante años. “Son eventos poco frecuentes, pero potencialmente graves”, advirtió.

Sin embargo, en situaciones donde existe un impacto directo en el pecho, como ocurrió en este caso, también se contempla otra posibilidad médica: la conmoción cardíaca. Este fenómeno ha sido descrito en la literatura médica y puede desencadenarse por un golpe en un momento específico del ciclo del corazón.

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“Podemos tener también la posibilidad de una conmoción cardíaca, que ocurre por un golpe directo perpendicular en un momento muy específico del ciclo cardíaco. Son eventos que no son predecibles y que pueden llevar a una arritmia maligna durante el desenlace”, señaló la especialista.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co