¿Quiénes eran los cinco buzos italianos que murieron mientras buceaban en Maldivas?

El ministerio de Exteriores de Italia confirmó este lunes, 18 de mayo de 2026, que se han localizado los cuerpos de los cuatro turistas italianos que murieron, junto a otro más cuyo cadáver se rescató este pasado fin de semana, durante una inmersión en una cueva submarina en Maldivas.

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Las autoridades de Maldivas recurrieron a expertos finlandeses para recuperar los cuerpos, después de que un buzo militar muriera durante las labores de rescate el pasado fin de semana. Según los medios italianos, mañana comenzarán las tareas para poder recuperar los cuerpos. Las operaciones quedaron paralizadas el sábado tras la muerte del sargento Mohamed Mahdhee, miembro del ejército maldivo, que se sintió indispuesto mientras participaba en la búsqueda de los desaparecidos.

El Gobierno decidió entonces recurrir a especialistas extranjeros debido a que los efectivos locales solo están entrenados para descender hasta 50 metros de profundidad, mientras se sospecha que los cuerpos permanecen atrapados a unos 60 metros dentro de una estrecha caverna submarina. El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de cinco turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimathà, un popular destino de submarinismo.



Hasta ahora, los equipos de emergencia solo han recuperado el cadáver de uno de los turistas en la entrada de la cueva, mientras los otros cuatro —tres mujeres y un hombre— continúan atrapados en el interior. Se trata de Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino y Federico Gualtieri, mientras que cuerpo de la quinta víctima, Gianluca Benedetti, ya fue recuperado el viernes.



Mientras, los veinte italianos que viajaban a bordo del "Duke of York", en el que también viajaban los cinco buceadores fallecidos, regresaron el domingo por la noche en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Malpensa, en Milán.



Cuerpo del primer buzo italiano hallado muerto en Maldivas será repatriado este lunes

Se trata del cuerpo del buceador italiano Gianluca Benedetti, que será trasladado a Italia en la noche de este lunes, al tiempo que las autoridades trabajan por recuperar los cuerpos restantes. Un funcionario de la aerolínea Turkish Airlines, que habló bajo condición de anonimato, declaró a EFE que el cuerpo de Benedetti será trasladado a Milán vía Estambul, partiendo de las Maldivas a las 22:20 hora local (17:20 GMT).

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Maldivas ha visto ya tres accidentes en los que han fallecido turistas en el último mes. Este lunes, un ciudadano español de 53 años murió ahogado mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu. El pasado 11 de abril, otro turista español, un ginecólogo de 30 años que celebraba su luna de miel, sufrió la amputación de una pierna tras el grave ataque de un tiburón tigre mientras buceaba.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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