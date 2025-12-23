En vivo
Video captó cómo dispararon a un grupo de 7 ciclistas a plena luz del día, mientras entrenaba

Video captó cómo dispararon a un grupo de 7 ciclistas a plena luz del día, mientras entrenaba

Los disparos se produjeron desde un vehículo que disminuyó la velocidad al estar junto a los deportistas. Este es el estado de salud de los corredores.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 23 de dic, 2025
En Italia, disparan contra siete ciclistas que entrenaban en carretera: video
Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de SC Padovani

