Video captó cómo dispararon a un grupo de 7 ciclistas a plena luz del día, mientras entrenaba

Un vehículo se colocó al lado del equipo de ciclistas italiano SC Padovani durante uno de sus entrenamientos, disparó dos veces un arma y se dio a la fuga.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El episodio sucedió en el Val d'Agide, en provincia de Trentino-Alto-Adigio, al norte de Italia, durante el entrenamiento matutino del equipo ciclístico. Se desconocen por el momento los motivos de los disparos y si estos fueron hechos con un arma de fogueo.

El grupo de ciclistas volvió inmediatamente a su sede y después de informar de lo sucedido, la entidad se encargó de recopilar todo tipo de testimonios e imágenes para acudir a las autoridades, tal y como informó en un comunicado a última hora del domingo 21 de diciembre.



¿Cómo fue el ataque contra los ciclistas?

De acuerdo con lo informado por el SC Padovani, el programa de entrenamiento “se dividió en dos grupos de siete atletas cada uno, que recorrieron la carretera SS12 cerca de Dolcè, seguidos de cerca por los tres coches insignia del equipo. Durante una fase de traslado, mientras el coche insignia se retiraba para esperar a los atletas en el punto de regreso, se produjo el terrible ataque”.



Un video, que se hizo viral este 22 de diciembre en redes sociales, muestra cómo claramente un carro de color oscuro reduce la marcha, se acerca al pelotón formado por siete ciclistas y, tras ejecutar los disparos, acelera para darse a la fuga. (Vea aquí el video del ataque)



"Estamos aliviados de que todos los chicos estén sanos y salvos después de lo ocurrido. Se trata de un suceso terrible que esperamos que no se repita nunca más: la carretera es el gimnasio de nuestros chicos y, como entidad, hemos tomado todas las medidas necesarias para que puedan pedalear con seguridad", expresó Galdino Peruzzo, presidente de la SC Padovani, en un comunicado.

Publicidad

Hace apenas unos meses, en septiembre, otro ciclista del equipo fue atropellado en la carretera durante un entrenamiento.

"Por desgracia, ante la locura de ciertas personas, no podemos hacer nada. Lo que ocurrió en Val d'Adige, por otra parte, no es el único episodio de agresión por parte de conductores a los atletas de Padovani que se han estado entrenando estas semanas. Cabe recordar que en septiembre Marco Palomba también fue atropellado, por lo que es necesario sensibilizar a todos los que se ponen al volante para que adopten una cultura de mayor respeto", añadió Peruzzo.

Publicidad

“La zona del lago de Garda es una de las más acogedoras y adecuadas para entrenar durante este período. Planificamos nuestras rutas de entrenamiento con cuidado y meticulosidad a diario para evitar las carreteras principales y las horas punta. No es casualidad que nos trasladáramos al Valle del Adigio por una carretera lisa y bastante ancha, sin tráfico pesado los sábados. Nuestros atletas llevan ropa visible y luces en sus bicicletas para hacerse visibles a los conductores. Seguimos a los corredores desde el primero hasta el último kilómetro. De vez en cuando, con el coche del equipo, damos a los pilotos la oportunidad de adelantar, pero se requiere más respeto”, dijo por su parte el director deportivo, Dimitri Konychev.

En octubre, el ciclista italiano Kevin Bonaldo, de la SC Padovani, falleció a los 25 años después de haber pasado un mes en coma, ingresado en un hospital de Vicenza (norte) debido a un paro cardíaco que sufrió durante la carrera conocida como 'Pequeña Sanremo'.



¿Quién disparó contra los ciclistas?

Este martes se informó que las autoridades en Verona identificaron al atacante, un joven de 25 años, procedente de la provincia de Scaligera. Además, se incautó el arma que usó, la cual estaba oculta bajo el tapete del maletero del carro y de la que no tenía permiso para portarla.

El hombre fue imputado por amenaza agravada, porte de armas u objetos para ofender y explosiones peligrosas.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE