En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Murió otra persona por explosión cerca a centro comercial en sur de Bogotá: tenía esquirla en cráneo

Murió otra persona por explosión cerca a centro comercial en sur de Bogotá: tenía esquirla en cráneo

La Subred Integrada de Servicios de Salud de Occidente indicó que el paciente había ingresado al Hospital de Kennedy. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Murió otra persona por explosión cerca a centro comercial en sur de Bogotá: tenía esquirla en cráneo
Murió otra persona por explosión cerca a centro comercial en sur de Bogotá: tenía esquirla en cráneo
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad