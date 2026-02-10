Video| Detienen a piloto de reconocida aerolínea por presunto caso de abuso sexual infantil

Un operativo de la Policía Civil del Estado de São Paulo dejó al descubierto un presunto esquema de explotación sexual infantil que habría operado durante al menos ocho años y que involucra a un piloto de la empresa Latam. El arresto, que quedó registrado en video, ocurrió dentro de una aeronave en el Aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, poco antes de que el vuelo despegara con destino a Río de Janeiro.



De acuerdo con información de CNN Brasil, el detenido fue identificado como Sérgio Antonio Lopes, de 60 años, piloto de Latam Airlines, señalado de presuntamente liderar una red organizada dedicada al abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La detención se llevó a cabo la mañana del lunes 9 de febrero como parte de la operación denominada “Abróchense los cinturones”, liderada por la cuarta Comisaría de Represión de la Pedofilia del Departamento de Homicidios y Protección de las Personas (DHPP).

Piloto é preso dentro de avião em Congonhas suspeito de chefiar rede de abuso sexual infantil.



Um piloto da Latam foi preso dentro da cabine de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, suspeito de integrar uma rede organizada de abuso e exploração sexual de crianças… pic.twitter.com/3IXqAVtfFI — Brasil Paralelo (@brasilparalelo) February 9, 2026

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según las autoridades, hasta el momento se han identificado al menos diez víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 14 años al momento de los hechos. No obstante, la Policía Civil considera que el número de víctimas podría ser mayor y que incluso podrían existir casos en otros estados del país, motivo por el cual la investigación se amplió a nivel nacional mediante el análisis de teléfonos móviles incautados durante el operativo.

Las investigaciones, iniciadas en octubre de 2025, apuntan a que el sospechoso habría actuado dentro de una estructura organizada, con división de funciones y un patrón reiterado de conducta. De acuerdo con el DHPP, el piloto utilizaba documentos falsificados de adultos para ingresar a moteles acompañado de las víctimas, con el fin de evitar controles y levantar sospechas.



CNN Brasil informó que el esquema incluía pagos realizados a través de Pix, el sistema de transferencias instantáneas de Brasil, con montos que iban desde los 50 hasta los 100 reales, es decir cerca de 35 mil a 70 mil pesos colombianos. Estos pagos estarían relacionados tanto con el acceso a las víctimas como con la obtención de material de abuso sexual infantil. En uno de los casos documentados por las autoridades, el sospechoso incluso habría pagado el alquiler de una familia a cambio de imágenes de abusos.



Durante la operación también fueron arrestadas dos mujeres. Una de ellas, una señora de 55 años, es señalada de presuntamente “vender” el acceso a tres de sus nietas a cambio de dinero. La otra detenida es la madre de una víctima, quien, según la policía, habría enviado videos de su hija al sospechoso y almacenado contenido ilícito.

Publicidad

El arresto de Sérgio Antonio Lopes se produjo cuando ya se encontraba dentro de la cabina del avión. Agentes de la Policía Civil abordaron la aeronave y procedieron a retirarlo tras confirmarse la orden judicial. El momento fue grabado y difundido posteriormente, generando un fuerte impacto en redes sociales y medios de comunicación.

En un comunicado oficial, Latam Airlines Brasil informó que el vuelo se realizó con normalidad luego del desalojo del tripulante. La aerolínea señaló que abrió una investigación interna y reiteró su condena a cualquier actividad delictiva. Además, aseguró que está colaborando plenamente con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones.

Publicidad

Por su parte, la delegada Ivalda Aleixo, jefa del DHPP, se refirió a la reacción de la esposa del sospechoso, quien acompañó a los agentes durante los allanamientos realizados en un condominio de lujo en Guararema, en la región metropolitana de São Paulo. La funcionaria calificó la situación como una “escena muy triste”, y señaló que la mujer expresó incredulidad y manifestó sentirse culpable por no haber detectado indicios del comportamiento delictivo, pese a su formación profesional como psicóloga.

Hasta el cierre de este reporte, no fue posible obtener una declaración de la defensa de Sérgio Antonio Lopes. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que se analizará todo el material incautado para esclarecer el alcance total del presunto esquema.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co