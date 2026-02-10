Mujer resultó gravemente herida al arrojarse contra un carro en movimiento en plena avenida

Un hecho de alto impacto quedó registrado en video en Monterrey, Nuevo León, luego de que una mujer se lanzara contra un vehículo en movimiento sobre una transitada vía de la ciudad, lo que le provocó lesiones de gravedad. Las imágenes del incidente, captadas por transeúntes, se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron múltiples reacciones entre los usuarios.



El suceso ocurrió sobre la avenida Leones, a la altura del tercer sector de Cumbres, que de acuerdo con El Heraldo de México, se trada de una de las vialidades más concurridas y de flujo rápido en la capital neoleonesa. En los videos que circulan en plataformas digitales se observa a la mujer colocarse a la orilla de la avenida, mientras los automóviles continúan circulando a velocidad constante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según las versiones y los videos, detrás de la joven se encontraba un uniformado de la policía, quien realizaba señas a los conductores con el fin de alertarlos y pedirles que redujeran la velocidad. Sin embargo, debido a las características de la vía, varios automovilistas no lograron percatarse de la advertencia.

Instantes después, la mujer se lanzó de manera repentina contra un automóvil blanco que se aproximaba. El conductor del vehículo no tuvo margen para frenar o esquivar a la persona, por lo que el impacto fue inevitable. Tras el golpe, la mujer salió proyectada varios metros y quedó tendida sobre el asfalto con visibles lesiones.



El oficial que se encontraba en el lugar detuvo el tráfico de inmediato y se aproximó para auxiliar a la mujer, mientras solicitaba apoyo de los servicios de emergencia. En tanto, el conductor del automóvil permaneció en el sitio y se resguardó dentro del vehículo hasta el momento en el que llegaron las autoridades.



De acuerdo con lo que muestran las grabaciones, varias personas que se encontraban en el área presenciaron el hecho. Algunos observaron desde la distancia, mientras otros utilizaron sus teléfonos móviles para documentar lo ocurrido, lo que permitió que el momento quedara registrado desde distintos ángulos.

Publicidad

Posteriormente, al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a la mujer. Debido a la gravedad de las lesiones, su familia la trasladó de urgencia a un hospital privado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, se informó que su estado de salud es grave.

Tal y como informó el medio antes mencionado, de manera preliminar, familiares de la mujer arribaron al sitio y señalaron a las autoridades que la joven tiene 25 años y padece de trastornos de personalidad. También indicaron que minutos antes del incidente había descendido del vehículo particular en el que viajaban, tras presentar una crisis, perdiendo contacto con ella poco antes de que ocurrieran los hechos.

Publicidad

Las autoridades no han emitido un reporte oficial detallando las causas del incidente y continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Tampoco se ha informado sobre posibles responsabilidades legales, mientras se analizan los videos y se recaban testimonios.

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la seguridad en vialidades de alta velocidad y la importancia de la salud mental. Las imágenes, han sido catalogadas como fuertes, continúan circulando y evidencian la rapidez con la que se desarrolló el incidente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co