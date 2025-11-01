En vivo
MUNDO

VIDEO | Estampida humana en templo de la India deja 9 muertos, incluyendo un niño, y varios heridos

Las autoridades aseguraron que en el recinto, que tiene una capacidad máxima de 3.000 personas, habían más de 25.000.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de nov, 2025
Noticias Caracol - 2025-11-01T132651.865.jpg
Un menor también falleció en el incidente. -
Foto: redes sociales

