Un gato que se encontraba desaparecido tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, apareció en medio de una tragedia que dejó al menos ocho personas muertas y otras 18 heridas. Luego de cuatro días de búsqueda, los equipos de rescate que trabajaban en la zona lograron encontrarlo en medio de los restos de la estructura y reunirlo con su dueña, Zariah Coleman. La menor había contado entre lágrimas que aunque había intentado regresar al lugar a buscarlo, no sabía cuáles eran los riesgos a los que se enfrentaba, así que pidió ayuda.

El derrumbe ocurrió el miércoles 11 de noviembre en el sector de Flatbush, en Brooklym, dejando como víctimas mortales ocho personas entre las que se encontraban tres ciudadanos colombianos, incluidos dos menores de edad. La noticia del rescate de Isaac fue comunicada el domingo 15 de noviembre por Allie Taylor, directora de la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía de Nueva York, quien explicó que varias entidades y organizaciones participaron en las labores para encontrar al felino.



Así fue el rescate del gato Isaac entre escombros de edificio en Brooklyn

El rescate fue posible gracias al trabajo conjunto de la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía de Nueva York, la organización veterinaria Flatbush Cats y el Departamento de Edificios de la ciudad. Las entidades coordinaron las labores para localizar al felino dentro de la estructura afectada. "Cuatro días después del devastador derrumbe del edificio en Flatbush, Brooklyn, un gato llamado Isaac seguía desaparecido. Su familia había salido ilesa, pero Isaac se escondía en algún lugar del edificio dañado". Allie Taylor, directora de la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía, dio a conocer la noticia mediante una publicación en redes sociales, en la que compartió imágenes del momento en que Isaac fue entregado a su familia.

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"La Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía se asoció con @flatbushcats y @nyc_dob para rescatar a Isaac, el gato, del edificio derrumbado en Flatbush", escribió Taylor en la descripción del video. En el mismo mensaje confirmó que el animal había sido encontrado y que su dueña ya estaba con él. "¡Está a salvo! Zariah se reunió con Isaac y ahora lo están examinando en la clínica veterinaria de Flatbush", agregó. En las imágenes se observa cómo los funcionarios entregan al gato dentro de un transportín para mascotas. Mientras lo trasladan, se escuchan sus maullidos y las voces de las personas que participaron en el rescate.



"¡Lo tenemos! ¡Aquí vamos! Hola Isaac, hola amor", se escucha decir a una mujer en la grabación, aparentemente Taylor. Zariah, por su parte, aparece cubriéndose el rostro con las manos cuando vuelve a ver a su mascota. El encuentro ocurrió después de cuatro días sin saber si Isaac había sobrevivido al colapso de la estructura.



La petición de la niña para encontrar a su gato después del derrumbe

La pequeña en su momento explicó que su mascota se encontraba dentro del edificio cuando ocurrió el derrumbe y que, desde entonces, no había podido localizarla. "Él estaba ahí dentro, y traté de pasar por debajo de la cinta para intentar salir", dijo entre lágrimas. "Iba a ir a buscarlo, pero me di cuenta de que no sabía a qué me iba a enfrentar". Después de conocer la petición de la joven, las autoridades continuaron con las labores para encontrar al animal. Finalmente, el domingo confirmaron que había sido localizado dentro de la estructura colapsada.

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Según explicaron los funcionarios que participaron en el procedimiento, Isaac permaneció muy tranquilo entre los escombros. Uno de los hombres que aparece en el video del rescate recordó que, al comienzo, no tenían certeza de que el gato estuviera dentro del edificio. "Al principio no sabíamos si estaba ahí dentro", se escucha decir en la grabación. Tras ser encontrado, el felino fue trasladado a la clínica veterinaria Flatbush Cats, donde comenzó a recibir atención para verificar su estado de salud. El caso de Isaac se conoció en medio de las labores de emergencia que se adelantaron en Flatbush desde el miércoles 11 de noviembre, cuando un edificio de tres plantas se desplomó y afectó también una construcción adyacente.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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