Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Video | Impresionantes imágenes de incendio en iglesia tras tiroteo en EE. UU.: reportan dos muertos

Video | Impresionantes imágenes de incendio en iglesia tras tiroteo en EE. UU.: reportan dos muertos

La iglesia, ubicada en Michigan, Estados Unidos, quedó envuelta en llamas después de que una persona entrara y disparara indiscriminadamente a los presentes. Las autoridades confirman dos decesos y varios heridos. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de sept, 2025
Incendio tras tiroteo
REDES SOCIALES

