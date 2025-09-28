Video | Impresionantes imágenes de incendio en iglesia tras tiroteo en EE. UU.: reportan dos muertos

El jefe de policía del municipio de Grand Blanc, en el estado de Michigan, Estados Unidos, William Renye, confirmó que, hasta el momento, hay dos muertos y al menos nueve heridos tras un tiroteo reportado la mañana de este domingo 28 de septiembre en una iglesia mormona de la zona, la cual estalló en llamas minutos después de ser reportado el ataque a los civiles.

El hecho se reportó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y, según las redes sociales del departamento de policía local, el autor de los disparos, que utilizó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de policía. Las víctimas mortales habrían fallecido a causa de heridas de balas, conforme con el reporte preliminar emitido. Se debe destacar que en una rueda de prensa, las autoridades informaron del número de víctimas que hasta ahora se conocen, pero apuntaron que el dato puede crecer a medida que avance el trabajo.

"Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado la escena", declaró el jefe de policía de la localidad, William Renye. Sobre el responsable, el uniformado detalló que se identificó a un único sospechoso como un hombre de 40 años, originario de Burton, Michigan. "Creemos que tenemos al responsable", precisó Renye.



An active shooting-terror attack just took place at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan.



The terrorist rammed his truck through the front of the large church, then began shooting attendees and set the church on fire..



I would given it a 98%… pic.twitter.com/qIuLmAhCd5 — Alex Jones (@RealAlexJones) September 28, 2025

CNN confirmó que entre los heridos hay niños y que todos los afectados fueron trasladados a hospitales locales. Acerca de cómo sucedieron los hechos, el jefe de la policía detalló que el pistolero se habría dirigido en su vehículo hasta la iglesia y abrió fuego contra los feligreses sobre las 10:30 a. m. (hora local) durante un servicio religioso multitudinario. En ese momento, había "cientos de personas dentro de la iglesia" que asistían al servicio religioso, dijo.

"Luego salió de su vehículo y disparó varias veces contra las personas que se encontraban dentro de la iglesia", señaló el uniformado. Del incendio, Renye aseguró a la prensa que el tirador "deliberadamente" causó las llamas que envolvieron el lugar. En videos compartidos en redes sociales y por medios locales se logró visualizar la magnitud de la conflagración que dañó la estructura y las instalaciones de la iglesia. El jefe de la policía indicó que se cree que "había gente allí cerca del incendio y no pudieron salir de la iglesia (...) Por lo tanto, creemos que encontraremos más víctimas una vez que podamos realizar la búsqueda".

🚨 BREAKING: Horror in Michigan 📷 A gunman opened fire at a church in Grand Blanc. Multiple victims reported. The shooter is down, but the church is on fire. 📷 🙏.Do you see the trend? An attack on Christians and Christianity, how come a gunman has never shown up and attacked a… pic.twitter.com/gzG9ETlZRq — FAFO (@McGregn) September 28, 2025

Las primeras imágenes del hecho se mostraba una columna de humo oscuro elevándose en el aire y varios camiones de bomberos trabajando para extinguir el incendio. Otros videos retrataron al personal médico trasladando varias camillas hacia la iglesia, mientras que agentes del orden con equipo táctico también se encontraban en el lugar.

Se aclaró que los investigadores responsables aún intentan determinar cuándo, dónde y cómo se originó el incendio. CNN dio a conocer que, a la hora, las llamas fueron extinguidas. El medio citado también informó que las autoridades ejecutarán una orden de registro en la residencia del sospechoso y revisarán los registros de sus teléfonos celulares para determinar si hubo un motivo. Por el momento, no se hizo público su nombre.

Al poco de conocer lo sucedido, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos. "Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", añadió.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, aseguró estar siguiendo la situación y condenó el ataque. "Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!", dijo. El vicepresidente JD Vance también reaccionó al tiroteo, pidiendo oraciones por las víctimas y los socorristas.

"Es una situación terrible en Michigan", publicó Vance en X. "El FBI está en el lugar y toda la administración está monitoreando la situación".

Con información de AFP y EFE.

