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Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | Tragedia en Haití: al menos 30 personas fallecieron durante visita a monumento

Video | Tragedia en Haití: al menos 30 personas fallecieron durante visita a monumento

Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Muchas personas también resultaron heridas por el grave hecho que consterna al país.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Editado por: María Paula Rodríguez Rozo
Ciudadela Laferriere en Haití
Ciudadela Laferriere en Haití
Redes sociales y visithaiti.com

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su "profunda consternación" por el "trágico incidente" en el que murieron al menos 30 personas el sábado 11 de abril en el monumento Ciudadela Henri o Laferrière, y aseguró que las autoridades se han movilizado para atender a los afectados.

"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares", afirmó Fils-Aimé este domingo, a través de un comunicado.

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La Policía Nacional (PNH) y el Ministerio de Cultura y Comunicación (MCC) haitianos anunciaron este domingo la apertura de una investigación para determinar las circunstancias en las que murieron decenas de civiles.

¿Qué ocurrió en Haití?

De acuerdo a datos preliminares de la dirección de Protección Civil el lugar estaba abarrotado de personas y, en determinado momento, se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

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"La PNH informa de la apertura de una investigación para determinar las circunstancias exactas de esta tragedia, al tiempo que hace un llamamiento a la calma a la población para evitar rumores", dijo el organismo en su página de Facebook.

Además, el ministro de Cultura y Comunicación, Emmanuel Menard, destacó que al menos 17 cadáveres se encuentran en un hospital cercano y otros 13 en el lugar de los hechos, mientras el centro de salud también atiende a un número indeterminado de heridos.

El Gobierno afirmó que sigue la situación con la mayor atención y llamó a la población a mantener la calma y la prudencia, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso destinadas a esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.

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La importancia de la Ciudadela Henri: patrimonio de la humanidad

La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia. El lugar contó el sábado con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.

Por su parte, la Comisión Municipal de Cap-Haitien se declaró en estado de alerta permanente y afirmó haber enviado una ambulancia y equipos de apoyo para contribuir a las operaciones de rescate, evacuación y atención a las víctimas.

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También, el Ayuntamiento de Milot informó que se han tomado todas las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades departamentales y nacionales, para proporcionar una asistencia rápida, un acompañamiento adecuado y un apoyo a las víctimas.

"Las autoridades municipales siguen plenamente movilizadas y siguen la evolución de la situación con la mayor atención. Hacen un llamamiento a la población para que mantenga la calma, actúe con prudencia y respete las instrucciones emitidas por las instancias competentes a la espera de los resultados de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de esta tragedia", dijo el Ayuntamiento en un comunicado.

EFE

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