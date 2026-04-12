Video | Tragedia en Haití: al menos 30 personas fallecieron durante visita a monumento

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su "profunda consternación" por el "trágico incidente" en el que murieron al menos 30 personas el sábado 11 de abril en el monumento Ciudadela Henri o Laferrière, y aseguró que las autoridades se han movilizado para atender a los afectados.



"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares", afirmó Fils-Aimé este domingo, a través de un comunicado.

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La Policía Nacional (PNH) y el Ministerio de Cultura y Comunicación (MCC) haitianos anunciaron este domingo la apertura de una investigación para determinar las circunstancias en las que murieron decenas de civiles.



¿Qué ocurrió en Haití?

De acuerdo a datos preliminares de la dirección de Protección Civil el lugar estaba abarrotado de personas y, en determinado momento, se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

"La PNH informa de la apertura de una investigación para determinar las circunstancias exactas de esta tragedia, al tiempo que hace un llamamiento a la calma a la población para evitar rumores", dijo el organismo en su página de Facebook.



Además, el ministro de Cultura y Comunicación, Emmanuel Menard, destacó que al menos 17 cadáveres se encuentran en un hospital cercano y otros 13 en el lugar de los hechos, mientras el centro de salud también atiende a un número indeterminado de heridos.



El Gobierno afirmó que sigue la situación con la mayor atención y llamó a la población a mantener la calma y la prudencia, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso destinadas a esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.



🔴 | TRAGEDIA EN HAITÍ: Al menos 30 muertos, entre ellos 13 niños, tras una estampida masiva en la histórica Ciudadela Laferrière de Haití.



La catástrofe se originó durante una excursión masiva convocada por TikTok que atrajo a miles de jóvenes al sitio Patrimonio de la UNESCO.… pic.twitter.com/IR2gHMaoYD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 12, 2026

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La importancia de la Ciudadela Henri: patrimonio de la humanidad

La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia. El lugar contó el sábado con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.

Por su parte, la Comisión Municipal de Cap-Haitien se declaró en estado de alerta permanente y afirmó haber enviado una ambulancia y equipos de apoyo para contribuir a las operaciones de rescate, evacuación y atención a las víctimas.

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También, el Ayuntamiento de Milot informó que se han tomado todas las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades departamentales y nacionales, para proporcionar una asistencia rápida, un acompañamiento adecuado y un apoyo a las víctimas.

"Las autoridades municipales siguen plenamente movilizadas y siguen la evolución de la situación con la mayor atención. Hacen un llamamiento a la población para que mantenga la calma, actúe con prudencia y respete las instrucciones emitidas por las instancias competentes a la espera de los resultados de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de esta tragedia", dijo el Ayuntamiento en un comunicado.

EFE