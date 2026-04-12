Video | Tragedia en Haití: al menos 30 personas fallecieron durante visita a monumento

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su "profunda consternación" por el "trágico incidente" en el que murieron al menos 30 personas el sábado 11 de abril en el monumento Ciudadela Henri o Laferrière, y aseguró que las autoridades se han movilizado para atender a los afectados.
"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares", afirmó Fils-Aimé este domingo, a través de un comunicado.
La Policía Nacional (PNH) y el Ministerio de Cultura y Comunicación (MCC) haitianos anunciaron este domingo la apertura de una investigación para determinar las circunstancias en las que murieron decenas de civiles.
¿Qué ocurrió en Haití?
De acuerdo a datos preliminares de la dirección de Protección Civil el lugar estaba abarrotado de personas y, en determinado momento, se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.
"La PNH informa de la apertura de una investigación para determinar las circunstancias exactas de esta tragedia, al tiempo que hace un llamamiento a la calma a la población para evitar rumores", dijo el organismo en su página de Facebook.
Además, el ministro de Cultura y Comunicación, Emmanuel Menard, destacó que al menos 17 cadáveres se encuentran en un hospital cercano y otros 13 en el lugar de los hechos, mientras el centro de salud también atiende a un número indeterminado de heridos.
El Gobierno afirmó que sigue la situación con la mayor atención y llamó a la población a mantener la calma y la prudencia, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso destinadas a esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.
🔴 | TRAGEDIA EN HAITÍ: Al menos 30 muertos, entre ellos 13 niños, tras una estampida masiva en la histórica Ciudadela Laferrière de Haití.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 12, 2026
La catástrofe se originó durante una excursión masiva convocada por TikTok que atrajo a miles de jóvenes al sitio Patrimonio de la UNESCO.… pic.twitter.com/IR2gHMaoYD
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La importancia de la Ciudadela Henri: patrimonio de la humanidad
La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia. El lugar contó el sábado con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.
Por su parte, la Comisión Municipal de Cap-Haitien se declaró en estado de alerta permanente y afirmó haber enviado una ambulancia y equipos de apoyo para contribuir a las operaciones de rescate, evacuación y atención a las víctimas.
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También, el Ayuntamiento de Milot informó que se han tomado todas las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades departamentales y nacionales, para proporcionar una asistencia rápida, un acompañamiento adecuado y un apoyo a las víctimas.
"Las autoridades municipales siguen plenamente movilizadas y siguen la evolución de la situación con la mayor atención. Hacen un llamamiento a la población para que mantenga la calma, actúe con prudencia y respete las instrucciones emitidas por las instancias competentes a la espera de los resultados de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de esta tragedia", dijo el Ayuntamiento en un comunicado.
EFE