Bukele a Petro tras escándalo en cárcel de Itagüí: "Ahora entiendo el porqué de sus críticas"

El reciente escándalo en la cárcel de máxima seguridad La Paz, de Itagüí, tiene en medio de la polémica a la política de paz urbana que impulsa el Gobierno nacional. Esta semana se revelaron detalles de una ostentosa parranda vallenata y lujos que han llevado a las autoridades antioqueñas a calificar el recinto como un "resort de la criminalidad".

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Este evento no solo evidenció la falta de control estatal, sino que provocó la suspensión temporal de los diálogos de paz con los cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.



Según las investigaciones y videos de seguridad, la fiesta fue organizada para celebrar el cumpleaños de alias Pocho, financiada junto a alias Tom y alias Charry. El costo total de la celebración se estima en aproximadamente 500 millones de pesos. Uno de los hechos que llamó la atención fue la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez, de quien hay videos cantando en la prisión.



Además, se registró la entrada de más de 16 vehículos de alta gama, mujeres y elementos para la parranda vallenata. Otra de las situaciones que genera controversia es la de la presencia de dos civiles controlando el acceso de invitados, suplantando la autoridad del personal penitenciario.

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Respecto a la presentación del cantante Nelson Velázquez se conoció que le habrían pagado 100 millones de pesos en efectivo, por lo que concejales de Medellín han pedido investigar el origen de esos dineros.



Reacción de Bukele sobre escándalo en cárcel de Colombia

El impacto de esta fiesta ha sido un revés para el proceso de diálogo con los grupos delincuenciales del Valle de Aburrá. Expertos señalan que este episodio expone una falla crítica en el diseño del proceso de paz, cuestionando la capacidad institucional para impedir que los criminales utilicen estos espacios para demostrar poder y reforzar sus redes hacia afuera del penal. De hecho, el escándalo obligó a detener la mesa de paz urbana.

Las irregularidades en la cárcel colombiana también hicieron eco en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha sostenido discusiones vía X con su homólogo Gustavo Petro. La semana anterior, el salvadoreño le respondió a las críticas del colombiano, ofreciendo trasladar a Colombia al "100 por ciento" de los detenidos, "incluyendo los llamados presos políticos".

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"Si, como usted sostiene, en nuestro país existen 'campos de concentración', estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana", publicó Bukele en un mensaje en X.

El presidente salvadoreño señaló que, "en ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del 'amor y la vida'".

Petro, antes de que se conocieran los hechos en Itagüí, había asegurado que las cárceles de El Salvador, donde hay "personas presas inocentes", son "campos de concentración de población civil" y dijo que allí se está "matando en vida" a miles de jóvenes.

Y tras conocerse lo ocurrido en Itagüí, Bukele volvió a referirse a la discusión con Petro. “Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT: se estaba anticipando a esto. Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás. Por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos, definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles”.

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