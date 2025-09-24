En vivo
Video| El momento exacto en que la calle colapsa en Bangkok y un socavón devora todo a su alrededor

Video| El momento exacto en que la calle colapsa en Bangkok y un socavón devora todo a su alrededor

Los ingenieros trabajan en contener el socavón y evitar que se expanda aún más, al tiempo que se buscan soluciones temporales para restablecer los servicios de electricidad y agua potable en los sectores afectados.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Bangkok
Al lado se encuentra un hospital.
Tomado de redes.

