Video| El momento exacto en que la calle colapsa en Bangkok y un socavón devora todo a su alrededor

La ciudad de Bangkok vivió un episodio de alarma este miércoles 24 de septiembre tras el colapso de una vía principal frente a un hospital, que dejó al descubierto un enorme socavón y obligó a la evacuación inmediata de pacientes, vecinos y comercios cercanos. Aunque no se registraron víctimas, el incidente interrumpió servicios básicos y generó un debate sobre la seguridad de la infraestructura urbana en la capital tailandesa.



Un agujero de dimensiones descomunales

El terreno cedió repentinamente y abrió un cráter de unos 50 metros de profundidad y 30 metros de ancho por 30 de largo. El hueco fue tan grande que una grúa estacionada a pocos metros del hospital fue tragada por completo. Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran la magnitud del colapso: postes de electricidad derrumbados dentro del socavón, tuberías de gran tamaño vertiendo agua al interior y el asfalto partido en dos como si se tratara de papel. La fuerza de la filtración aceleró la expansión del agujero en cuestión de minutos.

Aunque la investigación oficial apenas comienza, la Administración de Bangkok emitió un comunicado con una hipótesis inicial. Según explicaron, el derrumbe pudo haberse originado por un movimiento de tierra combinado con acumulación de agua subterránea en la unión entre un túnel y el muro de la estación cercana, lo que debilitó la superficie hasta provocar el hundimiento.

El gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt, acudió al lugar para evaluar los daños y aseguró que, por el momento, la prioridad es garantizar la seguridad de la población. Confirmó que no se reportaron heridos, aunque tres vehículos resultaron seriamente dañados.



Las medidas de emergencia

La emergencia obligó a evacuar no solo a los pacientes del hospital, sino también a residentes de viviendas cercanas y a trabajadores de locales comerciales en la zona. Un edificio de la policía situado a pocos metros del socavón también fue desalojado de manera preventiva, según informó la cadena pública Thai PBS.



Las autoridades declararon el área como zona de exclusión total, lo que significa que está prohibido el tránsito de personas y vehículos hasta nuevo aviso. La interrupción del paso vehicular ha generado afectaciones en la movilidad de la capital, que ya suele estar congestionada en horas pico.

El hospital afectado anunció el cierre temporal de sus servicios ambulatorios durante al menos 48 horas. Sin embargo, aclaró que las áreas de urgencias y hospitalización seguirán operando, aunque bajo estrictos protocolos de seguridad. La suspensión impacta a decenas de pacientes que tenían citas médicas programadas y que ahora deberán esperar nuevas instrucciones. El personal sanitario, por su parte, ha tenido que reorganizar turnos y espacios para asegurar la continuidad de la atención más crítica.

Más allá del susto inicial, el colapso ha reavivado la discusión sobre el estado de las infraestructuras en Bangkok. La ciudad, densamente poblada y atravesada por una compleja red de túneles, tuberías y construcciones, enfrenta constantes desafíos derivados de la urbanización acelerada y del impacto de las lluvias monzónicas sobre el subsuelo.

El hecho de que un socavón de tal magnitud aparezca frente a un hospital y a pocos metros de instalaciones policiales ha encendido las alarmas entre la población. Muchos ciudadanos se preguntan si existen otros puntos de riesgo en la ciudad y qué medidas tomará el gobierno para prevenir emergencias similares.

Las autoridades locales han iniciado un estudio técnico para determinar las causas exactas del hundimiento y evaluar la estabilidad de la zona. Por ahora, los ingenieros trabajan en contener el socavón y evitar que se expanda aún más, al tiempo que se buscan soluciones temporales para restablecer los servicios de electricidad y agua potable en los sectores afectados.

Mientras tanto, el área permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La administración de Bangkok ha prometido un informe preliminar en los próximos días y ha pedido paciencia a la ciudadanía ante las molestias ocasionadas por los cierres y evacuaciones.

Un gran socavón hoy 24/Sept/ 2025, en Bangkok.



Una parte de una calle en Bangkok colapsó éste miércoles y abrió un gran socavón que interrumpió el tráfico, dañó infraestructura y provocó evacuaciones en los alrededores.



No hubo víctimas, pero tres vehículos resultaron dañados… pic.twitter.com/6xFCzdWQbm — FREDDY GUSTAVO BORJA BORJA (@FreddyGusBorjaB) September 24, 2025

Con información de EFE.