D4vd toma drástica decisión tras allanamiento de su casa por muerte de Celeste Rivas

Agentes de la policía de Los Ángeles allanaron recientemente la casa en la que vivía David Anthony Burke, más conocido como D4vd, luego de que el cuerpo de Celeste Rivas fuera hallado en un carro Tesla del cantante. Tras las acciones de los uniformados, el rapero tomó una sorpresiva decisión.

Tras confirmar que la identidad del cuerpo hallado en el vehículo el pasado 8 de septiembre era la de una menor de edad llamada Celeste Rivas, desaparecida hace más de un año y con quien aparentemente el cantante sostenía una relación amorosa, el caso empezó a investigarse como un homicidio. Uno de los primeros pasos fue buscar rastros de sangre en la casa del famoso.



¿Qué hizo D4vd tras allanamiento en su casa?

Según reporta la prensa internacional, el último movimiento de D4vd y su mánager Josh Marshall fue dar por terminado el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en Hollywood Hills, California. Aparentemente, el famoso había estado viviendo en ese lugar desde inicios de 2024.

La información fue confirmada por el dueño de la vivienda a medios como Daily Mail, señalando que el contrato se fijó por 20.000 dólares mensuales y que tanto el cantante como su mánager decidieron darlo por terminado luego del allanamiento de la policía, el pasado 17 de septiembre.



Mladen Trifunovic, propietario de la casa, detalló que el contrato comenzó en febrero de 2024, fecha que coincide con la primera desaparición de Celeste Rivas de su casa en Lake Elsinore. En ese momento, la joven fue retornada a casa por las autoridades, pero escapó nuevamente en el mes de mayo, cuando fue reportada oficialmente como desaparecida.

El hombre señaló que habló con Marshall, mánager de D4vd tras lo ocurrido y que el hombre estaba "conmocionado" y que le dijo que querían terminar el contrato de alquiler. "Se mudan esta semana... los camiones de la mudanza llegarán pronto. Decidieron mudarse debido a las circunstancias actuales. Ya no querían estar allí".



¿Qué encontró la policía en la casa de D4vd?

El allanamiento sucedió el pasado 17 de septiembre, luego de que se confirmara la identidad de Celeste Rivas como la víctima. TMZ reveló que las autoridades sospechan que el homicidio se haya cometido en dicha propiedad, por lo que los investigadores utilizaron luminol para detectar posibles rastros de sangre, recolectaron huellas dactilares y muestras de cabello.

Los investigadores no han revelado detalles sobre sus hallazgos, por lo que el dueño tampoco sabe qué fue lo que encontraron. Sin embargo, lo que sí se ha confirmado es que salieron de la vivienda con un computador y varias bolsas con evidencia.



Nuevos detalles del caso de Celeste Rivas

TMZ reveló en su informe más reciente sobre el caso que la autopsia al cuerpo de Celeste Rivas ya fue realizada y el mismo ya fue entregado a la familia para su sepultura. Sin embargo, la causa de muerte de la joven de 15 años todavía no ha sido revelada por los forenses.

Se estima que el caso tardará varios meses en resolverse, pues se necesitan pruebas adicionales para establecer qué le pasó a la menor de edad. Por ahora, no se sabe ni siquiera cuánto tiempo duró el cuerpo de Rivas en el maletero del carro Tesla. Lo que se ha dicho es que el vehículo llevaba por lo menos cinco días en el depósito y los trabajadores del lugar empezaron a notar que del carro salía un olor desagradable que atraía moscas.

Tras el hallazgo del cuerpo y la identificación de Celeste Rivas, el Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación por homicidio, proceso del que se han revelado mínimos detalles. Pero en redes sociales los internautas han develado escalofriantes detalles sobre la relación entre la joven y el rapero D4vd.

Algunos de los detalles más llamativos han sido los tatuajes iguales que tenían los dos en sus dedos índices, así como las letras de algunas canciones del cantante que serían premonitorias a los hechos. D4vd, por su parte, no se ha pronunciado al respecto y lo que hizo tras la identificación del cuerpo fue cancelar las fechas restantes del tour que estaba llevando a cabo.

Por ahora, en la investigación no se ha vinculado a ningún sospechoso y lo único que se ha confirmado por parte del equipo del cantante es que el joven de 20 años "está colaborando" con las autoridades. Seguidores de D4vd y jugadores online de Fortnite han reportado en redes que el usuario del rapero ha estado conectado en el juego.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL