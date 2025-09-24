Conmovedor mensaje y video que publicó novia de B-King tras su desaparición y muerte: "No es justo"

Antes de esta relación, Sánchez sostuvo un noviazgo con la reconocida DJ colombiana Marcela Reyes. Tras conocerse el asesinato del cantante, Reyes expresó en un comunicado: “Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera”. Además, en otra declaración pública precisó que “Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron y Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada”, solicitando rectificación a un programa de televisión por comentarios que consideró dañinos a su buen nombre.

La madre del artista también hizo una publicación en memoria de su hijo. Subió una fotografía de Bayron en una playa, con camiseta blanca y pantaloneta, acompañada de las palabras: “Te amaré hasta la eternidad vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos”. En redes sociales era evidente la cercanía del músico con su madre y su hermana, con quienes compartía fotografías y mensajes. En 2020 escribió: “La madre es un tesoro”, junto a una foto con ella.



¿Cómo fue la desaparición B-King y Regio Clown? Esto se sabe

El caso ha estado marcado por la incertidumbre desde el momento en que ambos músicos desaparecieron en la colonia Polanco, luego de ir a un gimnasio en la avenida Masaryk. Según la ficha de búsqueda, fue el último lugar donde se les vio. El mánager de Sánchez, Juan Camilo Gallego, relató en entrevista con Noticias Caracaol que la última comunicación que tuvo con ellos fue el 16 de septiembre en la tarde, cuando informaron que iban a almorzar con unas personas antes de reunirse con él en la noche. Después de esa hora, las llamadas dejaron de entrar y los mensajes no fueron respondidos. El propio Gallego explicó que incluso uno de los acompañantes era el escolta que los había recogido en el aeropuerto, pero su teléfono también quedó inactivo.

La Fiscalía del Estado de México confirmó que los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán, con signos de violencia y junto a un mensaje de un grupo delictivo. Seis días después de la desaparición, familiares reconocieron el cuerpo del cantante durante una diligencia judicial. Las autoridades mexicanas aseguraron que abrirán todas las líneas de investigación y que habrá una coordinación binacional con Colombia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que se realizará una “investigación exhaustiva” para esclarecer el homicidio. De igual forma, la Cancillería de Colombia fue notificada para mantener una colaboración estrecha en el caso. El presidente Gustavo Petro también se refirió a la tragedia en su cuenta de X, donde afirmó: “Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Una mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

Se debe destacar que el hallazgo de los cuerpos ocurrió en una zona alejada de Polanco, más de 50 kilómetros al sureste del último lugar donde se les ubicó. La Fiscalía explicó que fueron trasladados hasta allí después de su desaparición. Como parte de la investigación, se revisan cámaras de seguridad y se recopilan testimonios para establecer cómo ocurrieron los hechos.

B-King, de 31 años, había viajado a México con fines artísticos para participar en un evento organizado por Regio Clown con motivo del Grito de Independencia y agradeció a través de sus redes sociales la acogida del público. En un último video publicado en su cuenta oficial expresó: “¡Excelente rompiendo en México! (…) fue una belleza, me siento contento, agradecido”. También escribió: “Muchas gracias mi México lindo y querido”.

