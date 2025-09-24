¿Qué tipo de licor tomaron las personas que murieron en Barranquilla? Secretaria de Salud responde

Una reunión entre personas terminó en tragedia luego de que estas consumieran un licor que terminó acabando con sus vidas. Hasta el momento, siete personas son las que han muerto por consumir esta bebida y cuatro más se encuentran hospitalizadas. Los hechos ocurrieron en el sector de El Boliche, en Barranquilla.

Stephanie Araujo, secretaria de Salud de Barranquilla, habló con Noticias Caracol y entregó detalles sobre lo sucedido, además sobre que tipo de bebida consumieron las personas que terminaron falleciendo.

La funcionaria explicó que “el día de ayer, durante el trascurso del día, nos reportaron por parte de la red del distrito un total de unos once casos de pacientes que llegaron. De estos, cuatro fallecieron. Se les prestó la atención integral en las redes y desafortunadamente murieron”.



Araujo aseguró que la bebida que consumieron las víctimas no se trató de licor adulterado, como se indicó en primeras versiones, sino que se trató de “licor artesanal y, posiblemente, sustancias psicoactivas”. Versiones extraoficiales indicaron que el licor artesanal que bebieron estas personas se llama cococho. Sin embargo, esta afirmación no ha sido confirmada por las autoridades.



¿Qué es el licor artesanal?

La secretaria de Salud explicó que “el licor artesanal es diferente al licor adulterado. El licor adulterado es el que se envasa en una botella ya existente. Es decir, de whisky, de cerveza o alguna otra bebida. El licor artesanal es un licor que se prepara con ingredientes caseros y no sabemos cuál fue la sustancia que se adicionó en este licor”.

Además de las cuatro personas que murieron siendo atendidas en un centro médico, indicó la secretaria, “tenemos tres fallecidos que encontró la Policía de Barranquilla en la calle. Se hizo el levantamiento por parte del CTI y Medicina Legal. Ellos no ingresaron a nuestra red distrital”.

La funcionaria manifestó que son cuatro personas las que se encuentran en unidad de cuidados intensivos (UCI). “Tenemos tres en la UCI del Camino Nuevo Barranquilla y uno en la UCI del Camino Distrital Adelita de Char, que son de alta complejidad y pertenecen a la red de Barranquilla".

Frente a los licores artesanales, la secretaria de Salud señaló que “en articulación con Gobierno, control urbano, Policía Nacional y los diferentes entes competentes estamos revisando las diferentes zonas del distrito todo lo que es el expendio, la comercialización, el uso de la ingesta del licor y por eso la recomendación que hacemos es que siempre las personas que vayan a consumir cualquier tipo de licor lo compren en sitios establecidos, autorizados por la entidad, que tengan su control sanitario, su registro sanitario, su registro Invima y que tengan sus sellos para así poder evitar cualquier ingesta de un licor no autorizado”.



Los muertos era habitantes de calle

La funcionaria explicó que tres de los cuatro muertos eran habitantes de calle. “Uno de ellos fue el que posiblemente preparó ese licor artesanal. Fue en la calle. Por eso les estamos brindando el acompañamiento a las familias de los fallecidos y de las personas que se encuentran hospitalizadas”.

Por último, Araujo señaló que, una vez ocurrieron los hechos, “desde Policía encontraron la situación y la reportaron de inmediato al Camino Nuevo Barranquilla, que es el camino georeferenciado que se encuentra más cerca de la zona. En ese camino ingresaron los primeros pacientes y fue donde se presentaron los casos inicialmente de tres fallecidos. Algunos llegaron con sus familiares y a otros los tenemos identificados con sus nombres y documentos. Estamos en contacto con las familias de los que se encuentran vivos, verificando que su evolución sea satisfactoria. Están en manejo integral por un grupo interdisciplinario, por toxicólogos y diferentes especialistas, bridándoles ese acompañamiento psicosocial”.

