Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Jet privado se accidentó en el principal aeropuerto de Venezuela: dos personas fueron rescatadas

Jet privado se accidentó en el principal aeropuerto de Venezuela: dos personas fueron rescatadas

Según las autoridades venezolanas, la aeronave se precipitó a tierra justo después del despegue. Se desconoce si había más personas a bordo.

Por: EFE
Actualizado: 24 de sept, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Accidente aéreo en Venezuela de jet privado, en Aeropuerto Internacional Simón Bolívar
Captura de pantalla

