Jet privado se accidentó en el principal aeropuerto de Venezuela: dos personas fueron rescatadas

Por lo menos dos personas resultaron heridas al precipitarse a tierra una aeronave poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), sin precisar cuántos pasajeros se encontraban a bordo del avión.

En una breve publicación en Instagram, la institución señaló que los dos sobrevivientes "inmediatamente recibieron la atención médica" y se encuentran "en condiciones estables".

El accidente ocurrió a las 12:52 de la tarde de este miércoles 24 de septiembre por causas aún desconocidas, por lo que el INAC anunció la activación de una "Junta de Investigación de Accidentes", con el fin, dijo, de "dar con los hechos que generaron" la caída de la aeronave Learjet 55.



El INAC agregó que se llevan a cabo labores de búsqueda y salvamento en el aeropuerto, ubicado en el estado costero de La Guaira (norte), cercano a Caracas.



El itinerario del jet accidentado en Venezuela

Según el rastreador de vuelos FlightAware, la aeronave YV-3440 estuvo la mañana de este miércoles "cerca de (la localidad de) Charallave", en el estado Miranda (norte, cercano también a Caracas), desde donde voló hasta el aeropuerto de Maiquetía.

FlightAware señala también que, en las últimas dos semanas, la aeronave voló en un par de ocasiones a Cuba desde Venezuela y luego a Panamá desde el país insular.

La AFP pudo comprobar que sobre las 15H00 locales ya se había apagado el incendio generado.

Varios testigos reportaron una gran cantidad de humo tras el accidente, mientras que imágenes en redes sociales mostraban una columna de humo gris elevándose desde una zona cercana a la pista.

Pobladores de la Guaira comentaron a la AFP que más temprano hubo ráfagas de vientos inusuales que tumbaron algunos árboles.

El accidente, que se produjo en medio de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe para combatir el narcotráfico, provocó numerosos rumores en las redes sociales.

El pasado julio, siete personas, entre ellas el copiloto, fallecieron y otras tres resultaron heridas en el accidente de una aeronave de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela ocurrido en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), según informó entonces el titular de Defensa, Vladimir Padrino.

Ese avión trasladaba a miembros de la comunidad indígena Yanomami a una población en el municipio del Alto Orinoco e iba a retornar con material y equipos del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte del operativo por los comicios municipales celebrados ese mes.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP