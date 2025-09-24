En vivo
“Murió esperando que entregaran la casa": inquilinos dejaron vivienda en ruinas y millonaria deuda

La familia Rojas Sanabria arrendó su casa en Villavicencio con ilusión, pero terminó con pérdidas millonarias y la tragica muerte de un integrante. Vea detalles del caso en Séptimo Día.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 24 de sept, 2025
