Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Papá de Valeria Afanador revela detalles del primer día de búsqueda de la niña: "No cayó al río"

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que apareció muerta en el río Frío tras 18 días desaparecida, sigue en investigación. Manuel Afanador, el padre de la menor, habló en el programa En Aguas Profundas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de sept, 2025
