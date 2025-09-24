En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
ESTADOS UNIDOS
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Las claves de discurso de Petro ante la ONU: críticas a Trump, ataques en el Caribe y Gaza

Las claves de discurso de Petro ante la ONU: críticas a Trump, ataques en el Caribe y Gaza

El mandatario realizó su último discurso en la Asamblea General de la ONU. También habló de la migración y el cambio climático.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Gustavo Petro en la ONU.jpg

Publicidad

Publicidad

Publicidad