Video | Tiroteo en feria de Ohio, Estados Unidos, deja "múltiples víctimas": esto se sabe

Un tiroteo dejó "múltiples víctimas" en Estados Unidos durante un festival comunitario en la ciudad de Toledo, estado de Ohio, según reportó la policía local, que no aclaró la cifra de afectados, si siguen con vida, ni la identidad del atacante. La balacera se reportó a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del Old West End Festival, un festejo vecinal, en el área de las avenidas Delaware y Glenwood, donde los oficiales "descubrieron múltiples víctimas de bala", informó el Departamento de Policía de Toledo en sus redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Por ahora, los agentes "están activamente buscando al sospechoso o los sospechosos involucrados". "Se pide a residentes y visitantes que eviten el área y esperen una significativa presencia de la policía mientras los oficiales continúan con la búsqueda para determinar las circunstancia alrededor del accidente", concluyó el comunicado del organismo, que prometió información adicional más tarde.



"Muchas víctimas han sido trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento. El Departamento de Policía de Toledo está buscando activamente al sospechoso o sospechosos involucrados", dijo el departamento.



Videos en redes sociales muestran a personas huir de puestos de comida y sitios de venta, tirarse al suelo y esconderse tras sus vehículos en medio de los disparos. Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos, que involucran a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive.

🚨DEVELOPING: Multiple people were shot near a community street festival in #Toledo, #Ohio.pic.twitter.com/vDung9IW5a https://t.co/9iVdiucnWt

📌Toledo police officers said many victims have been taken to a nearby hospital, but it is still uncertain how many people were shot & the… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 7, 2026

Publicidad

EFE y AFP