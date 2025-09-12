En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
METRO DE BOGOTÁ
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Yu Menglong, actor y cantante chino estrella en serie de Netflix, murió tras caer de un edificio

Yu Menglong, actor y cantante chino estrella en serie de Netflix, murió tras caer de un edificio

Autoridades chinas están investigando cómo ocurrió la muerte del famoso, aunque han descartado que se trate de un crimen.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 12, 2025 01:21 p. m.
Comparta en:
Yu Menglong
El actor y cantante participó en la exitosa serie 'Eternal Love' de Netflix -
Foto: IMDB

Publicidad

Publicidad

Publicidad