Hallan sin vida a famoso fisicoculturista en Brasil, luego de tener discusión con su novia

El mundo del culturismo en Brasil y a nivel internacional está de luto tras conocerse el asesinato de Valter de Vargas Aita, reconocido atleta de 41 años, que perdió la vida luego de ser atacado con arma blanca en medio de una disputa doméstica en la ciudad de Chapecó, estado de Santa Catarina. Su pareja, la presunta responsable, permanece bajo custodia de las autoridades.



¿Cómo ocurrió todo?

El hecho ocurrió en el apartamento donde el deportista residía junto a su pareja. De acuerdo con el reporte de la Policía Civil, Vargas Aita sufrió múltiples heridas en el cuello, abdomen, cara y espalda durante la discusión, lo que lo llevó a intentar salir del lugar en busca de ayuda. Sin embargo, fue hallado sin vida cerca de las escaleras del edificio ubicado en la calle Sete de Setembro.

Dentro del apartamento, las autoridades encontraron a una mujer de 43 años —su compañera sentimental— en estado grave y con heridas de arma blanca. Fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde permanece bajo custodia policial.

Las primeras indagaciones revelaron que la mujer ya tenía una orden de arresto pendiente por robo a mano armada y otro homicidio, además de antecedentes que contemplaban una condena de 15 años de prisión. Tras su recuperación, se espera que sea imputada formalmente por el asesinato del culturista.



Vecinos del edificio relataron a medios locales que escucharon gritos y movimientos inusuales antes de que se diera la alerta. Forenses de la policía difundieron imágenes que muestran rastros de sangre dejados por el atleta en su intento de abandonar el inmueble. Las autoridades señalaron que también habían denuncias previas sobre fuertes conflictos en la pareja, pero todavía no se conocen los motivos precisos que habrían desencadenado el crimen.

En el apartamento, ahora una escena del crimen, las autoridades llevan a cabo todas las pesquisas que los lleven a encontrar las pruebas y esclarecer todo lo que ocurrió en ese lugar.

El caso continúa bajo investigación de la División de Homicidios de la Policía Civil, que busca esclarecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y qué desencadenó el ataque. Mientras tanto, la comunidad del culturismo lamenta la pérdida de uno de sus referentes más activos, cuyo compromiso con el deporte y la vida saludable dejó huella tanto en competidores como en aficionados.



¿Quién era Valter de Vargas Aita?

La muerte de Vargas Aita generó conmoción en la comunidad deportiva. El brasileño era subcampeón mundial de la Federación Mundial de Fitness y había obtenido en seis ocasiones el título de campeón estatal. Su trayectoria lo convirtió en una figura respetada, con participaciones destacadas en competencias internacionales y un reciente subcampeonato mundial alcanzado en 2024.

Además de sus éxitos en el escenario competitivo, Vargas Aita se había consolidado en el entorno digital como entrenador personal. A través de sus redes sociales compartía rutinas de entrenamiento, planes de alimentación y consejos de disciplina, acumulando más de 11.500 seguidores que seguían de cerca sus publicaciones.



Una serie de tragedias en el fisicoculturismo

La muerte de Valter de Vargas Aita se suma a una serie de fallecimientos recientes que han golpeado al mundo del fisicoculturismo, entre ellos los casos de Erik Markov y Lorena Blanco, figuras que también dejaron un vacío en el deporte. La comunidad deportiva despide a un atleta que llevó con orgullo la bandera brasileña en las tarimas internacionales y que, en paralelo, impulsó un mensaje de disciplina, constancia y superación personal.

