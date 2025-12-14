Resultados del Super Astro Luna de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025: números y signo ganador

Este domingo 14 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país, caracterizado por combinar un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. El sorteo, que se realiza en horas de la noche, contó con la supervisión de delegados oficiales y fue transmitido a través de los canales autorizados, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.



Como es habitual, miles de apostadores participaron en esta modalidad luego de realizar sus jugadas en puntos autorizados antes del cierre de ventas. El Super Astro Luna hace parte de la oferta de juegos regulados por Coljuegos, entidad encargada de vigilar y controlar las apuestas legales en Colombia, cuyos recursos se destinan en parte al sistema de salud.



Resultados Super Astro Luna, domingo 14 de diciembre de 2025

Número ganador: 8178

8178 Signo zodiacal: Acuario

La combinación ganadora fue definida tras el sorteo oficial, y quienes hayan acertado el número en el orden exacto junto con el signo zodiacal correspondiente podrán reclamar el premio mayor, de acuerdo con el plan de premios establecido.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

En el Super Astro Luna, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y un signo del zodiaco entre las doce opciones disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar las cuatro cifras en el orden exacto y también el signo zodiacal. Existen, además, premios menores para quienes logren coincidencias parciales, siempre y cuando el signo elegido sea el correcto. Según la información oficial, los pagos se realizan de la siguiente manera:



Cuatro cifras + signo: 42.000 veces el valor apostado

42.000 veces el valor apostado Tres cifras + signo: 1.000 veces lo apostado

1.000 veces lo apostado Dos cifras + signo: 100 veces lo apostado

Este sistema de premios escalonados permite que los jugadores tengan varias posibilidades de ganar, incluso si no logran la coincidencia total.



¿Qué hacer si resultó ganador?

Las personas que hayan resultado ganadoras en el sorteo de este domingo deben conservar el tiquete original de la apuesta, ya que es el único documento válido para realizar el reclamo. Además, se recomienda verificar los resultados únicamente en fuentes oficiales o en los puntos autorizados, para evitar confusiones por información errónea replicada en redes sociales.

El pago de premios puede realizarse en puntos autorizados de SuperGIROS o Su Red, presentando el tiquete ganador y el documento de identidad, y cumpliendo con los requisitos exigidos por Coljuegos.

El Super Astro Luna se ha consolidado como una opción atractiva para quienes disfrutan de los juegos de azar y, al mismo tiempo, sienten afinidad por los signos zodiacales. Esta particular combinación lo diferencia de otros sorteos tradicionales y le ha permitido ganar un público fiel en distintas regiones del país.



El próximo sorteo del Super Astro Luna se realizará este lunes 15 de diciembre, bajo los mismos lineamientos. Los interesados en participar podrán hacerlo acercándose a cualquier punto autorizado antes del cierre de apuestas. Su horario oficial es:



Lunes a viernes: 10:50 p.m.

10:50 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.