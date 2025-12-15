En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Avión de JetBlue evita choque con aeronave militar de Estados Unidos cerca de Venezuela

Avión de JetBlue evita choque con aeronave militar de Estados Unidos cerca de Venezuela

Según el piloto de JetBlue, el avión militar se cruzó en la ruta de vuelo, que tenía como destino el aeropuerto JFK de Nueva York: "Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas".

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Un avión de JetBlue evita colisión con una aeronave militar de EE. UU. cerca de Venezuela
Un avión de JetBlue evita colisión con una aeronave militar de EE. UU. cerca de Venezuela -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad