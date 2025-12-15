Avión de JetBlue evita choque con aeronave militar de Estados Unidos cerca de Venezuela

Un avión de JetBlue, aerolínea estadounidense, procedente de Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe frente a la costa de Venezuela, detuvo su ascenso para evitar una "colisión" con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense, y el piloto culpó al avión militar por cruzarse en su trayectoria, según informan este domingo, 14 de diciembre de 2025, medios locales.

"Casi tuvimos una colisión en el aire", dijo el piloto de JetBlue, de acuerdo con una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo filtrada a los medios. Según el piloto, el avión cisterna se cruzó en la ruta de vuelo del vuelo 1112 de JetBlue con destino al aeropuerto JFK de Nueva York.



"Pasó directamente frente a nosotros", piloto de avión JetBlue

"Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas (unos 8 kilómetros), quizás a dos o tres millas; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso. No tienen el transpondedor encendido, es indignante", dijo el piloto en la grabación. El portavoz de JetBlue Derek Dombrowski dijo haber informado este domingo a "las autoridades federales".



Desde el pasado verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir lanchas que según el Gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolanos.



La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió el mes pasado una advertencia a las aeronaves estadounidenses, instándolas a "extremar la precaución" al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".



Rusia reitera apoyo a Venezuela ante "presión política y chantaje militar" de EE. UU.

Por otro lado, Rusia apoya a Venezuela ante "la presión política y el chantaje militar" de Estados Unidos, afirmó hoy el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores rusos, Alexandr Schetinin, durante un foro juvenil ruso-venezolano celebrado en Moscú.

"En estos días expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y confirmamos el apoyo de la política del Gobierno de Nicolás Maduro, dirigida a defender los intereses nacionales y la soberanía de la patria", señaló el diplomático ruso, citado por la agencia TASS.

Schetinin destacó que Venezuela, aliado tradicional de Rusia en el Caribe, "en estos momentos está sometida a una presión política y un chantaje militar directos".

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

