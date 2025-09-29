En vivo
Netanyahu se disculpa por ataque a Doha y dice que no volverá a hacer algo similar en el futuro

Netanyahu se disculpa por ataque a Doha y dice que no volverá a hacer algo similar en el futuro

El primer ministro ofreció su disculpa en una llamada que hizo en presencia del presidente Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca, según el Gobierno estadounidense.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Netanyahu se disculpa por ataque a Doha y dice que no volverá a hacer algo similar en el futuro
