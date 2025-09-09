Tras explosiones en Doha, Israel confirma que lanzó ataques a Catar contra líderes de Hamás

El ejército de Israel dijo que realizó un ataque contra altos dirigentes de Hamás el martes 9 de septiembre, mientras que Qatar condenó un ataque en Doha contra edificios que albergan a miembros del movimiento militante palestino en la capital, donde tiene su base el alto liderazgo del grupo militante.

Un responsable de Hamás en Gaza dijo a la AFP que los negociadores del grupo habían sido "atacados" en Doha. Un periodista que trabaja con dicha agencia vio una columna de humo que se elevaba detrás de un edificio bajo.

"Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han liderado las operaciones de la organización terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (2023) y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", declaró el ejército israelí en un comunicado.



"El Estado de Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital qatarí, Doha", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed al Ansari, en una publicación en X.

Los ataques del martes ocurren menos de dos semanas después de que el jefe de las fuerzas armadas de Israel, el teniente general Eyal Zamir, dijera que "la mayoría de los dirigentes de Hamás están en el extranjero y también los alcanzaremos".



"Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes", afirmó el portavoz catarí, que indicó que las fuerzas de seguridad y autoridades competentes empezaron a tomar "las medidas necesarias para contener sus repercusiones, y garantizar la seguridad de los residentes y las zonas circundantes".

"Si bien el Estado de Catar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles" tras este “cobarde ataque”.

Noticia en desarrollo.