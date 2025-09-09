Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATAQUE ARMADA
EE. UU. - VENEZUELA
ANDRÉS DC
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tras explosiones en Doha, Israel confirma que lanzó ataques a Catar contra líderes de Hamás

Tras explosiones en Doha, Israel confirma que lanzó ataques a Catar contra líderes de Hamás

De "cobarde ataque" calificó el Gobierno catarí las detonaciones "contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamás".

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:10 a. m.
Comparta en:
Tras explosiones en Doha, Israel confirma que lanzó ataques a Catar contra líderes de Hamás
Captura de pantalla