En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro exalta a Dua Lipa: "Es una cantante de vanguardia y progresista"

Presidente Petro exalta a Dua Lipa: "Es una cantante de vanguardia y progresista"

"Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos", escribió el Presidente. Dua Lipa ha sido vista recorriendo varios de los lugares turísticos de Bogotá antes de su concierto en El Campín.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Presidente Gustavo Petro y la cantante Dua Lipa.
Presidente Gustavo Petro y la cantante Dua Lipa.
AFP / Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad