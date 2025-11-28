Presidente Petro exalta a Dua Lipa: "Es una cantante de vanguardia y progresista"

Pocas horas antes de que Dua Lipa cante en el Estadio El Campín de Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la cantante británica a través de sus redes sociales, y dijo que "merece el mayor respeto" de los colombianos. La artista, quien es de origen albanés yKosovo, visita el país por tercera vez en medio de su gira mundial 'Radical Optimism Tour'

"Es una cantante de vanguardia y progresista (...) Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos", escribió el presidente en su cuenta de X, haciendo referencia a una publicación que ya fue eliminada, pero que afirmaba que Dua Lipa estaría asustada de salir de su hotel porque sus fans la estarían presionando, al estar afuera del establecimiento.

Y es que a la cantante se le ha visto recorriendo la capital junto a su novio Callum Turner. En unas fotos publicadas en su cuenta de Instagram, está probando arepas, visitando museos y dentro del estadio El Campín. Entre los lugares en los que fue vista se encuentra el Museo Botero, en el centro de Bogotá, y el restaurante Río, ubicado en la localidad de Chapinero. Cientos de sus fanáticos hicieron fila a las afueras de estos lugares esperando poder saludar a la cantante.



Incluso, en un momento se presentó un momento tenso, pues al momento de la salida de uno de los lugares la gente casi se abalanza sobre la artista. Su novio se hizo al frente de ella tratando de llegar al vehículo en el que se movilizaban mientras que otro hombre, al parecer parte de su equipo de seguridad, iba detrás de ella. Luego, una de las fans estiró el brazo para tocar a la cantante, algo que aparentemente incomodó a su novio. Al actor y modelo se le vio molesto, mientras que el hombre que iba detrás de la cantante quitó la mano de la fanática para evitar que tocara a Dua Lipa.



¿Qué canción cantará Dua Lipa en El Campín?

A lo largo de su gira, Dua Lipa ha interpretado en cada concierto una canción diferente que pertenezca a un artista del país que visita. Con su llegada a Latinoamérica ha sorprendido con canciones en español, sorprediendo a sus fans. En Perú cantó 'Cariñito', un tema muy popular también en Colombia en épocas decembrinas. Asimismo, en otros lugares ha interpretado temas de Green Day, Aerosmith, INXS, Lorde y Crowded House.



A través de redes sociales se han conocido videos desde las afueras del estadio que reportan que Dua Lipa llevó a cabo la prueba de sonido en el estadio en horas de la tarde. Algo llamativo es que se escucha a la británica cantando en español un tema de Shakira, lo que para muchos reveló la canción elegida para sorprender esta noche a sus fanáticos colombianos. Según las grabaciones, en las que también resalta el cielo lleno de nubes en Bogotá, se puede escuchar que canta con un perfecto español parte de la canción 'Antología'. "Para escapar los dos volando un rato, pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor", cantó.

