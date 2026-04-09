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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Corte Constitucional tumba decreto de emergencia económica declarada por gobierno de Gustavo Petro

Corte Constitucional tumba decreto de emergencia económica declarada por gobierno de Gustavo Petro

El decreto había sido expedido el 22 de diciembre de 2025. Dos de los magistrados de la Sala Plena salvaron su voto.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Corte constitucional decreto
Corte Constitucional tumba definitivamente el decreto de emergencia económica.
Archivo

Con seis votos a favor y dos en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que el decreto de emergencia económica, expedido en diciembre de 2025, es inexequible. Cabe recordar que esta declaratoria por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro salió a la luz en el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por el cual se declaraba la Emergencia Económica, Social y Ecológica en toda Colombia.

Para esta decisión, solo los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron parcialmente su voto.

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Durante la reunión del alto tribunal también se determinó que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 no tendrán efecto alguno en el país hasta que la Sala Plena de la Corte emita una decisión definitiva en materia de la constitucionalidad de los mismos.

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