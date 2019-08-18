Noticias Caracol Granada
Granada
-
¿Qué requisitos piden las islas del Caribe para dar ciudadanía a extranjeros? Puede comprar una casa
En algunas islas del Caribe se ofrece este beneficio a extranjeros interesados en adquirir vivienda. Conozca las condiciones.
-
Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más de 150 países sin visa
Además del pasaporte, se puede ingresar sin visa a más de 150 destinos, incluyendo el Reino Unido, la zona Schengen y Hong Kong. Estos son los requisitos.
-
Sharith Aponte estaba decidida a terminar relación con hombre que la habría matado
Steven Carvajal, señalado por el feminicidio de Sharith Aponte, ya vendría agrediendo a la adolescente de 16 años antes de acabar con su vida. Otras mujeres denuncian que el sujeto también las violentó.
-
Sharith Aponte, de 16 años, es la nueva víctima de feminicidio en Granada, Meta
La gobernadora del departamento, Rafaela Cortés, rechazó el hecho e hizo un llamado a las autoridades para esclarecer este crimen que cobró la vida de Sharith Aponte.
-
Con bellas carrozas frutícolas, en la región del Ariari le agradecen a la madre Tierra
Son armadas con los frutos que da la región y exhibidas por las calles del Meta. Esta tradición lleva más de 50 años.
-
Detonación de una granada deja dos personas muertas y otra herida en Soacha
Las víctimas fatales, al parecer, estaban manipulando el artefacto al momento de la explosión. Autoridades investigan por qué la tenían en su poder.
-
A pedradas y frente a tres niños, joven mató a un perro porque estaba ladrando
Mateo, el cachorro de ocho meses, jugaba en el parque con los pequeños cuando fue atacado. Sucedió en Granada, Meta.
-
Etapa 5: Granada / Roquetas de Mar, 29 de agosto. 188.7 kilómetros
La etapa 5 de la Vuelta a España tendrá un puerto de montaña de segunda categoría a 30 kilómetros de meta, donde algunos velocistas podrían perder sus opciones.
-
¿Mamá o enemiga? Fingió secuestro de su propia hija para extorsionar a familia
Dejó a la niña de 7 años en casa de una amiga en Meta y les dijo a allegados que delincuentes le exigían 10 millones de pesos para liberarla, según Policía.
-
“El peor gobierno es el que no ejecuta”: Santos tras entregar vía San José del Guaviare-Granada
El mandatario presentó los últimos 44 kilómetros que hacían falta de este corredor. Además, hizo un llamado a los alcaldes para que ejecuten los proyectos.