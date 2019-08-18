Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP Y PUTIN
DIEGO CADENA
AVIONETA EN MEDELLÍN
ALFREDO SAADE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Granada

Granada

  • Comprar casa en islas del Caribe
    Islas del Caribe en las que se pueden comprar casas -
    Fotos: AFP / Freepik
    MUNDO

    ¿Qué requisitos piden las islas del Caribe para dar ciudadanía a extranjeros? Puede comprar una casa

    En algunas islas del Caribe se ofrece este beneficio a extranjeros interesados en adquirir vivienda. Conozca las condiciones.

  • Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más 150 países sin visa
    Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más 150 países sin visa -
    KAYAK - Jacqueline Macou en Pixabay
    ECONOMÍA

    Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más de 150 países sin visa

    Además del pasaporte, se puede ingresar sin visa a más de 150 destinos, incluyendo el Reino Unido, la zona Schengen y Hong Kong. Estos son los requisitos.

  • La menor de 16 años, víctima de feminicidio, iba a terminar la relación con su presunto asesino
    Captura de pantalla
    COLOMBIA

    Sharith Aponte estaba decidida a terminar relación con hombre que la habría matado

    Steven Carvajal, señalado por el feminicidio de Sharith Aponte, ya vendría agrediendo a la adolescente de 16 años antes de acabar con su vida. Otras mujeres denuncian que el sujeto también las violentó.

  • Sharith Aponte, de 16 años, fue víctima de feminicidio con arma cortopunzante en el Meta
    Autoridades están tras la pista del responsable del crimen que cobró la vida de Sharith Aponte -
    Redes sociales
    COLOMBIA

    Sharith Aponte, de 16 años, es la nueva víctima de feminicidio en Granada, Meta

    La gobernadora del departamento, Rafaela Cortés, rechazó el hecho e hizo un llamado a las autoridades para esclarecer este crimen que cobró la vida de Sharith Aponte.

  • carrozas-.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    Con bellas carrozas frutícolas, en la región del Ariari le agradecen a la madre Tierra

    Son armadas con los frutos que da la región y exhibidas por las calles del Meta. Esta tradición lleva más de 50 años.

  • explosion-granada_0.jpg
    COLOMBIA

    Detonación de una granada deja dos personas muertas y otra herida en Soacha

    Las víctimas fatales, al parecer, estaban manipulando el artefacto al momento de la explosión. Autoridades investigan por qué la tenían en su poder.

  • perro_5.jpg
    COLOMBIA

    A pedradas y frente a tres niños, joven mató a un perro porque estaba ladrando

    Mateo, el cachorro de ocho meses, jugaba en el parque con los pequeños cuando fue atacado. Sucedió en Granada, Meta.

  • Cortesía: Vuelta a España
    Ciclismo

    Etapa 5: Granada / Roquetas de Mar, 29 de agosto. 188.7 kilómetros

    La etapa 5 de la Vuelta a España tendrá un puerto de montaña de segunda categoría a 30 kilómetros de meta, donde algunos velocistas podrían perder sus opciones.

  • 300418mama.jpg
    COLOMBIA

    ¿Mamá o enemiga? Fingió secuestro de su propia hija para extorsionar a familia

    Dejó a la niña de 7 años en casa de una amiga en Meta y les dijo a allegados que delincuentes le exigían 10 millones de pesos para liberarla, según Policía.

  • Twitter
    COLOMBIA

    “El peor gobierno es el que no ejecuta”: Santos tras entregar vía San José del Guaviare-Granada

    El mandatario presentó los últimos 44 kilómetros que hacían falta de este corredor. Además, hizo un llamado a los alcaldes para que ejecuten los proyectos.

CARGAR MÁS