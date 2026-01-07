Delitos por los que Estados Unidos busca a Diosdado Cabello: mantienen US$25 millones de recompensa

Venezuela vive un período de incertidumbre tras la captura y extracción del líder del régimen chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron sacados del país por fuerzas del Gobierno estadounidense en la madrugada del pasado sábado. El lunes, Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta interina mientras que los demás miembros poderosos del gobierno de Venezuela siguen intactos en sus cargos.

Ahora, Estados Unidos parece haber puesto su foco en el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Funcionarios del Gobierno Trump están especialmente preocupados por el rol de Cabello, dado su historial de represión y rivalidad con la hoy presidenta Rodríguez, de acuerdo con información de la agencia de noticias Reuters. Según una fuente anónima, se están buscando formas de sacar a este ministro de Venezuela.



La presidenta interina Delcy Rodríguez junto a su hermano Jorge Rodríguez, que le sigue en la línea de sucesión, conforman el importante polo de poder con el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Aunque varias fuentes se han referido a una confrontación latente entre este último y los hermanos Rodríguez. Por el momento, Cabello sería el siguiente objetivo de Estados Unidos.



¿Quién es Diosdado Cabello?

Diosdado Cabello ya era ministro del Interior de Venezuela cuando unas 2.400 personas fueron detenidas en medio de las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024. La oposición se desmovilizó en medio de un temor crónico.

Expertos ubican a Cabello en el ala más radical del chavismo y algunos dibujan un enfrentamiento al pragmatismo de los Rodríguez, lo que ambos han negado. Cabello ya fue presidente encargado por unas horas, cuando Chávez fue derrocado durante dos días en 2002.

Un oficial retirado que ocupó altos cargos en la Fuerza Armada refirió incluso de alguna maniobra para intentar arrebatarle el poder a la vicepresidenta. Pero, cuestionó un politólogo experto, "¿se arriesgaría a ser extraditado a Estados Unidos?", que lo solicita en el mismo caso de Maduro.

¿Cuáles son los delitos por los que Estados Unidos requiere a Diosdado Cabello?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Diosdado Cabello "participó en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el Cártel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana compuesta por altos funcionarios venezolanos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada Organización Terrorista Extranjera. Cabello Rondón coordinó con las FARC para impulsar la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína".

Aunque la justicia estadounidense señala a Cabello de ser parte del Cartel de los Soles, en las recientes imputaciones contra Maduro se reducen las menciones de dicha organización. "Se benefician de la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína y propician la participación de otros; venden grandes cantidades de cocaína previamente incautada a narcotraficantes a cambio de millones de dólares; interfieren en las investigaciones de narcotráfico y en los casos penales pendientes en Venezuela y otros países".

Además, acusan de "proporcionar a las FARC (disidencias) armas de uso militar, como ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipo explosivo". En marzo de 2020, Diosdado Cabello fue acusado en un proceso federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcotráfico, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego. Inicialmente la recompensa que diera con su captura era de 10 millones de dólares en 2020, pero se elevó a 25 millones el 10 de enero de 2025.

Agencia Reuters confirmó que el gobierno de Donald Trump advirtió a Diosdado Cabello que podría encabezar su lista de objetivos, a menos que ayude a Delcy Rodríguez a cumplir con las exigencias de EE. UU.



