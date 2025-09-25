En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Infracciones de tránsito

Infracciones de tránsito

Las infracciones de tránsito son violaciones a las normas viales, como exceder la velocidad, pasarse un semáforo en rojo o no usar cinturón y pueden generar multas o sanciones.

  • Motociclistas invaden sin control los andenes en Bogotá y peatones tienen miedo de ser arrollados
    "A uno le toca caminar por la calle", dijo una ciudadana -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Motociclistas invaden sin control los andenes en Bogotá y peatones tienen miedo de ser arrollados

    La multa por invadir andenes, ciclorrutas o zonas exclusivas para peatones supera el millón de pesos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para muchos de los moteros en la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad