Infracciones de tránsito
Las infracciones de tránsito son violaciones a las normas viales, como exceder la velocidad, pasarse un semáforo en rojo o no usar cinturón y pueden generar multas o sanciones.
Motociclistas invaden sin control los andenes en Bogotá y peatones tienen miedo de ser arrollados
La multa por invadir andenes, ciclorrutas o zonas exclusivas para peatones supera el millón de pesos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para muchos de los moteros en la ciudad.