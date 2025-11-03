Pico y placa regional en Bogotá hoy lunes 3 de noviembre: restricciones y cierres

Bogotá se prepara para recibir a miles de vehículos este lunes 3 de noviembre, Día de Todos los Santos, y para garantizar un retorno más fluido y seguro a casa, la medida de Pico y Placa Regional regirá para todos los carros particulares que ingresen a la ciudad.

Si usted tiene planeado entrar a la capital, preste mucha atención a los horarios y la forma en que debe planear su regreso, pues no hacerlo podría provocarle caras amonestaciones económicas y hasta inmovilizaciones en su vehículo. El objetivo de la Secretaría de Movilidad es gestionar el tráfico para que su viaje de vuelta sea menos tedioso.



Horarios de ingreso a Bogotá: ¿a qué hora le toca a su placa?

Recuerde que esta medida funciona por franjas horarias, dependiendo del último dígito de la placa de su vehículo:



De 12:00 m. a 4:00 p.m.: Solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos con placas terminadas en número par ( 0, 2, 4, 6, 8 ).

Solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos con placas terminadas en ( ). De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: Podrán hacerlo los vehículos cuya placa finalice en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Adicionalmente, debe tener en cuenta que antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m., el ingreso es libre para todos los vehículos.



Multas por incumplir el pico y placa regional

Como en todas las implementaciones de esta medida, los infractores que incumplan lo estipulado deberán pagar una multa de $604.100 y la correspondiente inmovilización del vehículo por incumplir el pico y placa regional destinado al ingreso a Bogotá.



¿En qué vías aplica el pico y placa Regional?

La medida se implementará en los nueve principales corredores de acceso a Bogotá. Es fundamental que conozca los límites geográficos exactos de la restricción para evitar contratiempos:



Autopista Norte: Desde el peaje Andes hasta la calle 198.

Desde el peaje Andes hasta la calle 198. Autopista Sur: Desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.

Desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá. Avenida Centenario (calle 13): Desde el río Bogotá hasta la carrera 128.

Desde el río Bogotá hasta la carrera 128. Avenida calle 80: Desde el puente de Guadua hasta la carrera 114.

Desde el puente de Guadua hasta la carrera 114. Avenida carrera 7: Desde la calle 245 hasta la calle 198.

Desde la calle 245 hasta la calle 198. Avenida Boyacá, vía al Llano: Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano. Vía Suba-Cota: Desde el río Bogotá hasta la carrera 132.

Desde el río Bogotá hasta la carrera 132. Vía a La Calera: Desde el peaje Patios hasta la diagonal 91.

Desde el peaje Patios hasta la diagonal 91. Vía a Choachí: Desde el límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.

Pico y placa regional: ¿existen excepciones a la medida?

Tenga presente que sí se mantienen las mismas excepciones que están vigentes para el pico y placa habitual de lunes a viernes en la ciudad. Sin embargo, hay una excepción muy clara: el Pico y Placa Solidario no aplica para la jornada del pico y placa Regional de este lunes festivo.

Recomendaciones clave para un regreso seguro

La Secretaría de Movilidad hace un llamado especial a la colaboración de todos los conductores para garantizar un retorno tranquilo:



Programe su viaje: Es fundamental que ajuste su hora de ingreso a Bogotá de acuerdo con los horarios establecidos para su placa.

Es fundamental que ajuste su hora de ingreso a Bogotá de acuerdo con los horarios establecidos para su placa. Revisión de su vehículo: Antes de salir, verifique el estado general de su carro: motor, luces, llantas, niveles de aceite y que su kit de carretera esté completo.

Antes de salir, verifique el estado general de su carro: motor, luces, llantas, niveles de aceite y que su kit de carretera esté completo. Documentación al día: Asegúrese de que su SOAT y la revisión técnico-mecánica estén vigentes.

Asegúrese de que su y la estén vigentes. Cumpla las normas: Respete estrictamente los límites de velocidad y todas las señales de tránsito.

Respete estrictamente los límites de velocidad y todas las señales de tránsito. Seguridad primero: Nunca conduzca bajo los efectos del alcohol o con síntomas de cansancio.

No se estacione en la vía: Evite detenerse en los costados de los accesos a la ciudad y esté atento a las instrucciones del personal de Gestión en Vía.

Evite detenerse en los costados de los accesos a la ciudad y esté atento a las instrucciones del personal de Gestión en Vía. Transporte Intermunicipal: Si viaja en bus, use únicamente los paraderos autorizados para el ascenso y descenso de pasajeros.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

