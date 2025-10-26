En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
IVÁN CEPEDA
LISTA CLINTON
HURACÁN MELISSA
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Pueden multarlo por disfrazar su carro o moto para Halloween en Colombia? Esto dice la ley

¿Pueden multarlo por disfrazar su carro o moto para Halloween en Colombia? Esto dice la ley

Aunque muchos conductores de Bogotá y el país optan por disfrazar su vehículo para estas fechas, existen ciertas precauciones que deben tenerse en cuenta para evitarse una cara multa.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Noticias Caracol - 2025-10-26T153919.121.jpg
Atento a lo que establece el Código Nacional de Tránsito. -
Foto: Getty y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad