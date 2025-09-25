En vivo
Motociclistas invaden sin control los andenes en Bogotá y peatones tienen miedo de ser arrollados

La multa por invadir andenes, ciclorrutas o zonas exclusivas para peatones supera el millón de pesos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para muchos de los moteros en la ciudad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de sept, 2025
