Noticias Caracol  / Kirguistán

Kirguistán

  • Natalia Nagovitsina
    Natalia Nagovitsina y Luca Sinigaglia justo antes de separarse en montaña de Kirguistán -
    Foto: e2w
    MUNDO

    ¿Quién era Luca Sinigaglia, el alpinista que murió tratando de salvar a Natalia Nagovitsina?

    Natalia Nagovitsina no es la única protagonista de la tragedia en Kirguistán, su colega y amigo Luca Sinigaglia murió intentando ayudarla. Su cuerpo también está atrapado en la montaña.

  • Natalia Nagovitsina
    Natalia Nagovitsina quedó completamente sola luego de quebrarse la pierna en la montaña -
    Fotos: e2w
    MUNDO

    ¿Por qué no han podido rescatar a Natalia Nagovitsina, alpinista rusa atrapada en Kirguistán?

    Además, se reveló la última foto que el grupo de alpinistas se tomó con Natalia Nagovitsina, justo antes de abandonarla en la montaña.

  • Alpinista.jpg
    Luego de una grabación con drones térmicos, el análisis de los datos no reveló señales de vida en el lugar donde se encontraba Nagovitsina, lo que llevó a la declaración de su "presunta muerte"
    VК.СОМ: НАТАЛЬЯ НАГОВИЦЫНА / Foto: NX
    MUNDO

    ¿Quién es Natalia Nagovitsina, la alpinista atrapada en las montañas de Kirguistán?

    La alpinista rusa Natalia Nagovitsina, de 47 años, ha sido declarada "muerta" por las autoridades de Kirguistán, después de semanas atrapada en el peligroso Pico de la Victoria.

  • Natalia Nagovitsina
    Natalia Nagovitsina quedó atrapada el 12 de agosto en una montaña en Kirguistán -
    Foto: Documental 'Quédate con Khan Tengri' / Redes sociales
    MUNDO

    El último video que muestra con vida a Natalia Nagovitsina, alpinista atrapada en Kirguistán

    Con un dron, las autoridades del país asiático lograron captar las últimas imágenes de la alpinista rusa con vida. Recientemente, otro dron sobrevoló la zona y no halló señales de vida.

  • Natalia Nagovitsina, alpinista atrapada en Kirguistán
    Natalia Nagovitsina, de 47 años, fue vista con vida por última vez el 19 de agosto -
    Foto: e2w
    MUNDO

    Natalia Nagovitsina, alpinista rusa, está presuntamente muerta: autoridades de Kirguistán

    Una nueva búsqueda de la alpinista con drones determinó que no hay señales de vida en el lugar en el que se encontraba. Autoridades anunciaron investigación.

  • Alpinista desaparecida perdió a su esposo
    Natalia Nagovitsina perdió a su esposo en una situación que ella enfrenta ahora -
    Fotos:The Mirror
    MUNDO

    Alpinista rusa atrapada en montaña ya había pasado por lo mismo con su esposo, él murió

    Natalia Nagovitsina, quien actualmente se encuentra atrapada en la cima de una montaña, se negó a abandonar a su esposo que murió en situación similar. Su familia teme que tenga el mismo destino.

  • Alpinista perdida en montaña
    Natalia Nagovitsyna, de 47 años, se rompió la pierna escalando una de las montañas más peligrosas de Kirguistán -
    Foto: NX
    MUNDO

    Alpinista quedó atrapada en montaña tras romperse una pierna y su hijo pide ayuda: "Está viva"

    Tras dos semanas de labores de búsqueda, el equipo de rescate abandonó el lugar al no encontrar señales de vida. ¿Qué le pasó a la mujer?

  • Montañista grabó impresionante avalancha en Kirguistán
    Un grupo de diez montañista ascendía a una cumbre de la región de Tian Shan, en Kirguistán, cuando una avalancha se precipitó sobre ellos.
    YouTube de Harry Shimmin
    #LOMÁSTRINADO

    Montañista grabó el momento de una terrorífica avalancha y vivió para contarlo

    Él y otras nueve personas ascendían a una de las cumbres de la región de Tian Shan, en Kirguistán. Las imágenes que captó son impactantes.

  • Echó a perder vacunas contra el COVID-19 tras desconectar un congelador
    El suceso tuvo lugar en una clínica de Kirguistán, investigan quién fue el culpable -
    AFP.
    MUNDO

    Desconectó un congelador para cargar su celular y echó a perder mil vacunas contra el COVID-19

    El insólito error habría sido cometido por un empleado de mantenimiento en una clínica de Kirguistán. Las dosis hacían parte de un cargamento que Rusia había donado.

  • 170718lomastrinado1.jpg
    #LOMÁSTRINADO

    Águila confundió a esta niña con una presa y la atacó durante una exhibición de aves rapaces

    En un descuido de sus padres, la niña de ocho años irrumpió en un área de acceso restringido y el animal se abalanzó sobre ella y la redujo con sus garras.

