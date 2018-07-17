Noticias Caracol Kirguistán
Kirguistán
-
¿Quién era Luca Sinigaglia, el alpinista que murió tratando de salvar a Natalia Nagovitsina?
Natalia Nagovitsina no es la única protagonista de la tragedia en Kirguistán, su colega y amigo Luca Sinigaglia murió intentando ayudarla. Su cuerpo también está atrapado en la montaña.
-
¿Por qué no han podido rescatar a Natalia Nagovitsina, alpinista rusa atrapada en Kirguistán?
Además, se reveló la última foto que el grupo de alpinistas se tomó con Natalia Nagovitsina, justo antes de abandonarla en la montaña.
-
¿Quién es Natalia Nagovitsina, la alpinista atrapada en las montañas de Kirguistán?
La alpinista rusa Natalia Nagovitsina, de 47 años, ha sido declarada "muerta" por las autoridades de Kirguistán, después de semanas atrapada en el peligroso Pico de la Victoria.
-
El último video que muestra con vida a Natalia Nagovitsina, alpinista atrapada en Kirguistán
Con un dron, las autoridades del país asiático lograron captar las últimas imágenes de la alpinista rusa con vida. Recientemente, otro dron sobrevoló la zona y no halló señales de vida.
-
Natalia Nagovitsina, alpinista rusa, está presuntamente muerta: autoridades de Kirguistán
Una nueva búsqueda de la alpinista con drones determinó que no hay señales de vida en el lugar en el que se encontraba. Autoridades anunciaron investigación.
-
Alpinista rusa atrapada en montaña ya había pasado por lo mismo con su esposo, él murió
Natalia Nagovitsina, quien actualmente se encuentra atrapada en la cima de una montaña, se negó a abandonar a su esposo que murió en situación similar. Su familia teme que tenga el mismo destino.
-
Alpinista quedó atrapada en montaña tras romperse una pierna y su hijo pide ayuda: "Está viva"
Tras dos semanas de labores de búsqueda, el equipo de rescate abandonó el lugar al no encontrar señales de vida. ¿Qué le pasó a la mujer?
-
Montañista grabó el momento de una terrorífica avalancha y vivió para contarlo
Él y otras nueve personas ascendían a una de las cumbres de la región de Tian Shan, en Kirguistán. Las imágenes que captó son impactantes.
-
Desconectó un congelador para cargar su celular y echó a perder mil vacunas contra el COVID-19
El insólito error habría sido cometido por un empleado de mantenimiento en una clínica de Kirguistán. Las dosis hacían parte de un cargamento que Rusia había donado.
-
Águila confundió a esta niña con una presa y la atacó durante una exhibición de aves rapaces
En un descuido de sus padres, la niña de ocho años irrumpió en un área de acceso restringido y el animal se abalanzó sobre ella y la redujo con sus garras.