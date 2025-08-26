Alpinista quedó atrapada en montaña tras romperse una pierna y su hijo pide ayuda: "Está viva"

Una familia rusa está enfrentando difíciles momentos luego de que Natalia Nagovitsina, una alpinista de 47 años, quedara atrapada mientras subía el Pico de la Victoria, una de las montañas más peligrosas de Kirguistán, a 7.000 metros de altura y con temperaturas de -28°C. En medio de la ascensión, el pasado 12 de agosto, la mujer se rompió una pierna y desde entonces está atrapada en un terreno de difícil acceso.

Nagovitsina es una reconocida alpinista rusa que ha escalado algunas de las montañas más extremas del mundo y, en búsqueda de nuevas aventuras, el pasado 12 de agosto se embarcó en una nueva en Kirguistán. Tras el accidente que la dejó atrapada, han sido varios los intentos de rescate, pero recientemente las autoridades decidieron frenar las labores al no hallar señales de vida y enfrentarse a un clima hostil.



¿Qué le pasó a la alpinista?

Natalia subió al Pico de la Victoria con un grupo de expertos alpinistas y todos lograron alcanzar la cima a 7.000 metros de altura. Sin embargo, todo cambió cuando emprendieron el descenso y la mujer de 47 años se fracturó una pierna. Aunque sus compañeros intentaron asistirla, bajar con ella en las condiciones extremas de la montaña era imposible, por lo que la dejaron sola y bajaron en busca de ayuda.

En ese momento lo único que pudieron dejarle a la mujer fue un saco para dormir. Desde entonces, la mujer quedó completamente sola, con una grave lesión, enfrentando tormentas de nieve, temperaturas de -28°C y vientos intensos.



¿Por qué no han podido rescatarla?

En cuanto el resto del equipo bajó de la montaña dieron aviso a las autoridades, quienes emprendieron unas labores de rescate. Sin embargo, el proceso se ha tardado dos semanas sin resultados positivos. Tanto así que recientemente las autoridades anunciaron que dieron por terminada la labor de búsqueda de la alpinista.



Desde un principio la búsqueda de Natalia Nagovitsina ha sido complicada por las condiciones extremas de la montaña. Tres días después del accidente, el alpinista italiano Luca Sinigaglia, de 49 años, logró llegar solo al punto en el que habían dejado a la mujer. Le llevó una tienda de campaña, comida, agua y una cocina a gas para que sobreviviera mientras se organizaba el rescate. Desafortunadamente, Sinigaglia murió por congelación mientras descendía de la montaña por sus propios medios.

Luego, el 17 de agosto, las autoridades enviaron un helicóptero militar Mi-8 para el rescate de la alpinista, pero la aeronave se estrelló durante la operación, causando graves lesiones a los rescatistas. Solo un alpinista logró llegar a ella, pero no pudo bajarla por sí solo.

A pesar de todo esto, el equipo de rescate siguió insistiendo y el pasado 19 de agosto, unas imágenes captadas por un dron les dieron esperanzas. Una semana después de quedar atrapada, se vio que Natalia seguía con vida. Sin embargo, el 22 de agosto las autoridades anunciaron la suspensión de las labores de rescate.

Las autoridades han explicado que tras los intentos fallidos de rescate, que le costaron la vida a un alpinista y dejaron varios heridos, consideran imposible continuar con las labores de rescate por el clima hostil de la montaña y el peligroso terreno en el que quedó la alpinista. Además, recalcaron que no ha tenido "señales de vida" recientemente. Señalaron que se organizará una búsqueda de sus restos en primavera.



Hijo de la alpinista pide que la sigan buscando

El anuncio de la finalización de las labores de rescate de Natalia Nagovitsina dejaron preocupado a Mijaíl Nagovitsin, su hijo de 27 años, quien se ha pronunciado pidiendo a las autoridades que no desistan en los intentos de sacar a su madre con vida de la montaña. Según el joven, está seguro de que la mujer sigue con vida.

"En el video que recibí, se ve claramente que, siete días después de perder contacto, agita la mano con fuerza", señaló el hijo de la alpinista recientemente. Ante las declaraciones de las autoridades, Mijaíl ha solicitado que se envíe un nuevo dron al lugar para confirmar el estado de su mamá.

"Solicito ayuda para organizar una grabación aérea de la zona con drones para confirmar su vida. Si se confirma, que se organice una operación de rescate", expresó Mijaíl. "Mi madre es una escaladora experimentada y también está en muy buen estado. Estoy seguro de que está viva y quiero que se reanude la búsqueda".

