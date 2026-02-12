Policía revela nuevo e inesperado detalle de crimen del empresario Gustavo Aponte en Bogotá

A la salida del gimnasio Bodytech de la Cabrera, en la calle 85 con carrera séptima, llegó un hombre con un traje elegante y corbata, vestía de manera impecable. Caminó por los alrededores de este exclusivo sector del norte de la capital durante, al menos, dos minutos y, a las 3:42 de la tarde de este miércoles 11 de febrero, sacó un arma para asesinar a quemarropa al empresario Gustavo Aponte.

Aponte, propietario de Arroz Sonora, salía de ese lugar vestido con ropa deportiva y lo custodiaba un escolta, quien también fue asesinado. El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó este jueves -en entrevista con Blu Radio- que el ataque contra el empresario tuvo una articulación milimétrica y una planeación previa, indicando que los sicarios conocían la rutina, horas de llegada y salida de la víctima.



Una de las situaciones que llama la atención es la caracterización del sicario que le quitó la vida a Aponte y a su escolta, pues no es normal que el pistolero lleve traje y corbata. Al momento del atentado, el empresario bajaba las escaleras del gimnasio para dirigirse hacia el parqueadero. Ahí fue cuando lo abordaron y le dispararon.



El general Cristancho reveló que el delincuente disparó por la espalda contra Aponte, a menos de un metro de distancia, impactándolo a la altura de la nuca. Luego le disparó al escolta y huyó hacia el sur de la ciudad, por la carrera séptima, en una motocicleta que lo esperaba en una estación de servicio de gasolina cercana.

Según Cristancho, los sicarios estudiaron el recorrido y atacaron en el momento en que Aponte estaba más indefenso, posiblemente porque su vehículo era blindado y no les daba oportunidad de actuar mientras estaba dentro de él. Detalló, además, que quienes están detrás del crimen son delincuentes de una organización “que no improvisa” sus ataques. Incluso, merodearon en moto por 15 minutos y el sicario se paró en su posición dos minutos antes de cometer el crimen.



¿Por qué los sicarios se fugaron?

Aunque había presencia policial y esquemas de seguridad en la zona por la residencia de altos funcionarios, la persecución inicial fue difícil porque durante los primeros 10 minutos nadie proporcionó datos exactos sobre la vestimenta de los delincuentes o las características de la moto.

Gustavo Aponte, empresario asesinado en el norte de Bogotá. Instagram y Noticias Caracol

El comandante señaló que no se les permitió ver las cámaras de seguridad de inmediato, ya que los administradores de los edificios y de la estación de servicio exigían órdenes judiciales o autorizaciones de supervisores, lo que retrasó la obtención de pistas. De hecho, fue la posterior revisión de las cámaras de seguridad lo que permitió establecer cómo vestía el sicario y la moto que usaron para el escape.

“Es la primera vez que veo a un sicario en corbata. No lo había visto nunca”, señaló Cristancho, quien anotó que siguen en la recolección de evidencias y obtención de videos de cámaras de seguridad para establecer el recorrido de los delincuentes que acabaron con la vida de Aponte.



¿Gustavo Aponte tenía amenazas?

El general Cristancho señaló que, en la entrevista con la esposa de Aponte, la mujer manifestó que no conocía de la existencia de amenazas previas o extorsiones en contra de su pareja. Además, aclaró que Aponte contaba con seguridad privada y que ese día solo lo acompañaba un escolta porque el otro se encontraba de permiso.

