Así llegaron víctimas de sicariato en norte de Bogotá a Clínica del Country: "Totalmente planeado"

Decenas de transeúntes en la calle 85 de Bogotá se preguntaron qué estaba pasando durante la tarde del miércoles 11 de febrero, pues la zona, una de las más populares de la capital, de repente estuvo rodeada de personal de la Policía. Tan solo pasaron unos minutos para que se conociera que, siendo aproximadamente las 3:45 de la tarde, un empresario y su escolta fueron asesinados a tiros luego de salir del gimnasio Bodytech de Cabrera, sobre la carrera Séptima.

Inmediatamente el hecho generó conmoción. Las autoridades pudieron determinar que, al analizar las cámaras de seguridad de la zona, el sicario estaba vestido con traje y corbata, quien llegó 15 minutos antes de la salida del empresario y lo esperó a las afueras del gimnasio. El presunto asesino iba acompañado de otro sujeto en motocicleta, por lo que, después de propinarle varios disparos a la víctima, identificada como Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, y a su escolta, se dio a la fuga por la carrera Séptima.

Mientras tanto, los testigos compartieron en redes sociales algunos videos de los momentos de pánico. Los dos hombres, fuertemente heridos, quedaron tendidos sobre el asfalto, y algunos de los presentes intentaron auxiliarlos mientras uniformados de la Policía llegaban al lugar, pues tan solo unos pocos minutos antes habían pasado a hacer la inspección de rutina, cuando aún los disparos no habían alterado la normalidad del sector, en la localidad de Chapinero.



"Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras, podemos evidenciar que esas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes; planearon la forma de caracterizar al sicario y, así mismo, donde parquearon la moticicleta también estaba totalmente planeado. Estamos en los actos urgentes verificando cámaras y recolectando elementos materiales probatorios que nos puedan llegar a dar con el móvil del sicariato", indicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



El general añadió que por el momento se encuentran recopilando todas las pruebas disponibles para determinar el móvil del crimen, así como también establecer si las víctimas habían recibido amenazas, y cuál podría ser el paradero de los presuntos responsables. En las últimas horas Noticias Caracol conoció que la motocicleta en la que se movilizaron los sicarios es una Apache 200.



La llegada de las víctimas a la Clínica del Country

Tras el ataque al empresario y su escolta, varias personas se acercaron para intentar auxiliarlos e incluso Aponte fue subido en una camioneta blanca de platón, donde dos personas intentaban maniobras de reanimación. Esos momentos de angustia fueron grabados por transeúntes en la calle 85, donde se preguntaban qué estaba pasando. En las imágenes se ve cuando ese vehículo llega hasta la Clínica del Country. Este centro médico, minutos después, emitió un comunicado manifestando lo siguiente:

"En la tarde de hoy, a las 4:10 p. m., ingresaron al Servicio de Urgencias de nuestra institución dos personas, quienes habrían sido víctimas de un incidente de orden público ocurrido en inmediaciones de la Calle 85 en Bogotá. A su llegada, fueron recibidos y atendidos de manera inmediata por el equipo médico multidisciplinario; sin embargo, al momento de su ingreso no presentaban signos vitales. Los demás hechos relacionados con este caso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

La Clínica del Country lamenta profundamente el fallecimiento de estas personas y expresa su solidaridad con sus familiares y allegados. Asimismo, reitera su compromiso con el respeto a la reserva de la historia clínica y la privacidad de los pacientes".

Sobre las víctimas, se conoció que Gustavo Andrés Aponte Fonnegra no tenía antecedentes penales, y era reconocido en el sector arrocero por ser el propietario de la empresa Arroz Sonora, la cual cuenta con 48 años de historia en el mercado colombiano. También, se desempeñaba como miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, organización enfocada en la formación y el acompañamiento integral de menores de edad y familias en condición de vulnerabilidad.

Por otro lado, su escolta, cuyo nombre aún es confidencial, se había retirado voluntariamente de la Policía Nacional en 2021 y desde entonces trabajaba en el cuerpo de seguridad de distintas personas.

