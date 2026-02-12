Claudia Tarazona dice que empresario asesinado la acompañó en misas de Miguel Uribe: "Qué tristeza"

Un empresario y su escolta fueron víctimas de un ataque sicarial en la tarde del miércoles 11 de febrero. El hecho ocurrió en frente de un gimnasio en la carrera Séptima con calle 84, en el nororiente de Bogotá. Los dos hombres salían de las instalaciones del gimnasio cuando un sujeto disparó contra ellos con un arma de fuego.

El empresario fue identificado como Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, quien era el propietario de la empresa Arroz Sonora. Por su parte, su escolta era un miembro de la Policía Nacional en uso de buen retiro, quien había prestado servicio hasta el año 2021 y desde entonces se desempeñaba guardaespaldas privado. Ambos hombres fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Country. El centro médico confirmó que llegaron sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.



María Claudia Tarazona, la viuda del político Miguel Uribe Turbay, se expresó por la muerte del empresario arrocero y su escolta. Uribe Turbay también fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y falleció el 11 de agosto tras dos meses hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos.



¿Cuál fue el mensaje de María Claudia Tarazona sobre el empresario asesinado en Bogotá?

Tarazona lamentó la muerte del empresario Gustavo Aponte Fonnegra, asegurando que lo había conocido y que él y su esposa la acompañaron cuando Uribe Turbay se encontraba hospitalizado tras el atentado. "Un día como hoy, hace seis meses Miguel murió a causa de la violencia. Nuestro dolor es infinito. Hoy a pocas cuadras de mi casa, un sicario disparó contra la vida de un hombre, padre de familia, esposo, hijo, hermano", escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

"Él y su esposa me acompañaron varias veces en la clínica, en misa y en mi duelo. Que dolor, que angustia, que tristeza nuestro país. Abrazo con el más sincero amor y compasión a toda su familia. Dios ayúdanos por favor", agregó Tarazona en su corto mensaje. La muerte del empresario ocurre exactamente seis meses después de la muerte de Uribe Turbay, quien era senador por el partido Centro Democrático y buscaba participar de la elección del candidato presidencial de su partido.



¿Quién era el empresario víctima de un atentado sicarial en Bogotá?

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era un empresario del sector arrocero, reconocido por ser el propietario de la empresa Arroz Sonora. Además de su actividad empresarial, Aponte Fonnegra se desempeñaba como miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, organización enfocada en la formación y el acompañamiento integral de niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el empresario no tenía antecedentes penales. En la fundación, según se ha indicado, ayudaba en procesos de resocialización de menores de edad, ofreciendo formación humana, emocional e intelectual en situaciones vulnerables.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio detalles del ataque sicarial y confirmó que se trató de un hecho completamente planeado. “La Policía Nacional lamenta los hechos presentados en el cual acontece un sicariato a dos personas. Un sicario, vestido con corbata y traje, al momento que salen dos personas del gimnasio, les genera disparos con arma de fuego. Esta persona después sale a la Séptima, se monta en una motocicleta y se fuga del lugar”, contó el uniformado.

“Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras, podemos evidenciar que esas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes; planearon la forma de caracterizar al sicario, porque estaba de corbata, y, así mismo, donde parquearon la motocicleta también estaba totalmente planeado”, agregó.