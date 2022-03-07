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Listas al Senado
Conozca cómo están conformadas las listas al Senado de movimientos y partidos políticos que aspiran a conformar el Congreso de Colombia 2022-2026.
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El Elefante Blanco, el nuevo congresista que se disfraza para denunciar obras: esta es su historia
El proyecto inició de forma anónima para poder exponer obras públicas inconclusas, sin temer por su integridad.
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VIDEO | Momento exacto en que excandidato al Senado capturado en elecciones fue enviado a la cárcel
La Fiscalía General de la Nación publicó un nuevo video sobre este procedimiento, llevado a cabo el pasado domingo 8 de marzo en una mesa de votación de Engativá, en la capital del país.
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Lista de senadores elegidos del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe
El partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en la segunda fuerza política del Congreso de la República para el período 2026-2030, pero no le alcanzó para que el exmandatario tuviera una curul en el Senado. Conozca la lista completa de los senadores elegidos de esta colectividad.
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¿Quién es Elefante Blanco, nuevo senador electo con más de 120.000 votos?
Con un proyecto de redes sociales que inició en 2022 y con el que denuncia inconsistencias en obras públicas, el nuevo senador de la Alianza Verde llegó al Congreso con seis propuestas.
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Senado hunde la iniciativa del voto obligatorio de la reforma política del gobierno Petro
Pese a eso, el resto del articulado fue aprobado y ahora pasará a la Cámara de Representantes.
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“El Consejo podría recibir reclamaciones o actuar como segunda instancia de las mismas”: CNE
El presidente Iván Duque y el registrador nacional, Alexander Vega, habían pedido un recuento de los votos a Senado, pero Vega explicó después que ya no haría la solicitud por no haber consenso en los partidos.
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Lista de candidatos elegidos para el Senado de Colombia
Estos fueron los ganadores de las elecciones legislativas este domingo.
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SOS Colombia: trabajadores de la salud buscan llegar al Congreso para mejorar el sistema
Fue creado en 2018 y quieren optimizar las condiciones para médicos y demás personal, pero también la atención a pacientes. Su cabeza de lista al Senado es Carolina McCormick.
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Fuerza Ciudadana busca llegar al Congreso para darles voz a los jóvenes y cambiar a Colombia
El movimiento fundado por Carlos Caicedo tiene como cabeza de lista al Senado al catedrático Gilberto Tobón, quien dice representar los ideales de los más jóvenes “que están mamados de la corrupción”.
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Gente Nueva quiere llegar al Congreso para trabajar por el agro y los pequeños empresarios
Aseguran ser la fuerza política que apoyará al ingeniero Rodolfo Hernández. Su cabeza de lista al senado es el abogado Luis Eduardo de la Hoz.