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Noticias Caracol  / Listas al Senado

Listas al Senado

Conozca cómo están conformadas las listas al Senado de movimientos y partidos políticos que aspiran a conformar el Congreso de Colombia 2022-2026.

  • Elefante Blanco
    En el preconteo, el candidato Luis Carlos Rúa obtuvo 121.000 votos
    Instagram (@elefantescol)
    POLÍTICA

    El Elefante Blanco, el nuevo congresista que se disfraza para denunciar obras: esta es su historia

    El proyecto inició de forma anónima para poder exponer obras públicas inconclusas, sin temer por su integridad.

  • Freddy Camilo Gómez Castro
    Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado capturado durante día de elecciones. -
    Foto: Fiscalía General de la Nación
    JUDICIAL

    VIDEO | Momento exacto en que excandidato al Senado capturado en elecciones fue enviado a la cárcel

    La Fiscalía General de la Nación publicó un nuevo video sobre este procedimiento, llevado a cabo el pasado domingo 8 de marzo en una mesa de votación de Engativá, en la capital del país.

  • Lista de senadores elegidos del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe
    Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Margarita, Hernán Cadavid, Julia Correa y Carlos Meisel serán algunos de los senadores.
    Colprensa/Archivo particular
    Elecciones Colombia

    Lista de senadores elegidos del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe

    El partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en la segunda fuerza política del Congreso de la República para el período 2026-2030, pero no le alcanzó para que el exmandatario tuviera una curul en el Senado. Conozca la lista completa de los senadores elegidos de esta colectividad.

  • ¿Quién es Elefante Blanco, nuevo senador electo con más de 120.000 votos?
    Carlos Rúa Sánchez, senador electo -
    Redes sociales
    Elecciones Colombia

    ¿Quién es Elefante Blanco, nuevo senador electo con más de 120.000 votos?

    Con un proyecto de redes sociales que inició en 2022 y con el que denuncia inconsistencias en obras públicas, el nuevo senador de la Alianza Verde llegó al Congreso con seis propuestas.

  • Thumbnail
    Francesco Zucconi Ramírez
    POLÍTICA

    Senado hunde la iniciativa del voto obligatorio de la reforma política del gobierno Petro

    Pese a eso, el resto del articulado fue aprobado y ahora pasará a la Cámara de Representantes.

  • Thumbnail
    Elecciones Colombia

    “El Consejo podría recibir reclamaciones o actuar como segunda instancia de las mismas”: CNE

    El presidente Iván Duque y el registrador nacional, Alexander Vega, habían pedido un recuento de los votos a Senado, pero Vega explicó después que ya no haría la solicitud por no haber consenso en los partidos.

  • Los elegidos para el Senado de la República
    Los elegidos para el Senado de la República.
    LUIS ROBAYO/AFP
    Elecciones Colombia

    Lista de candidatos elegidos para el Senado de Colombia

    Estos fueron los ganadores de las elecciones legislativas este domingo.

  • SOS Colombia, los trabajadores de la salud quieren llegar al Congreso para cambiar al sistema
    SOS Colombia, los trabajadores de la salud quieren llegar al Congreso para cambiar al sistema
    Facebook: sosmovpolitico
    Elecciones Colombia

    SOS Colombia: trabajadores de la salud buscan llegar al Congreso para mejorar el sistema

    Fue creado en 2018 y quieren optimizar las condiciones para médicos y demás personal, pero también la atención a pacientes. Su cabeza de lista al Senado es Carolina McCormick.

  • Fuerza Ciudadana busca llegar al Congreso para darles voz a los jóvenes
    Fuerza Ciudadana busca llegar al Congreso para darles voz a los jóvenes
    @fzciudadana
    Elecciones Colombia

    Fuerza Ciudadana busca llegar al Congreso para darles voz a los jóvenes y cambiar a Colombia

    El movimiento fundado por Carlos Caicedo tiene como cabeza de lista al Senado al catedrático Gilberto Tobón, quien dice representar los ideales de los más jóvenes “que están mamados de la corrupción”.

  • Movimiento Gente Nueva busca llegar al Congreso para trabajar por el agro
    Movimiento Gente Nueva busca llegar al Congreso para trabajar por el agro
    @FuerzaCiudadana
    Elecciones Colombia

    Gente Nueva quiere llegar al Congreso para trabajar por el agro y los pequeños empresarios

    Aseguran ser la fuerza política que apoyará al ingeniero Rodolfo Hernández. Su cabeza de lista al senado es el abogado Luis Eduardo de la Hoz.

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