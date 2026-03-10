VIDEO | Momento exacto en que excandidato al Senado capturado en elecciones fue enviado a la cárcel

Un juez penal de control de garantías de Bogotá, por petición de la Fiscalía General de la Nación, impuso medida de aseguramiento dentro de un establecimiento carcelario para el excandidato al Senado de la República por el Partido de la U, Freddy Camilo Gómez Castro, así como también a los exintegrantes de la Policía Nacional, capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros; y los patrulleros (r) José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Estas personas son señaladas, según la Fiscalía General de la Nación, de integrar una red de corrupción que favoreció las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo. Los hoy privados de su libertad habrían cumplido diferentes roles ilícitos, entablando comunicación con servidores de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para facilitar el ingreso irregular de mercancía por los puertos del Caribe, a cambio de "dádivas o ‘cachetadas’, como eran denominadas por la organización delictiva, que ascendían hasta 300 millones de pesos mensuales", según explica el ente acusatorio.



¿Cuál habría sido el papel del excandidato al Senado?

Gómez Castro, acorde con la Fiscalía, habría sido el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, así como también de haber tenido presuntos acercamientos con uniformados de la POLFA. Estos últimos, hechos con el objetivo de facilitar los intereses de Marín Buitrago. La Fiscalía también investiga y señala al excandidato de haber "recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos".

En un video publicado por la Fiscalía General de la Nación se puede presenciar el momento exacto en el que este hombre es detenido por las autoridades:



Por petición de la Fiscalía, un juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro; a los exintegrantes de la Policía Nacional, capitán en retiro Faudel Luis Salazar… pic.twitter.com/OSFIA3DhRs — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 10, 2026

¿Cuál fue la responsabilidad de los exintegrantes de la Policía Nacional?

Salazar Piñeros, otro exuniformado capturado, es señalado de haber estado implicado en el "direccionamiento de sus subalternos para que autorizaran la salida del puerto de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos, los cuales no tenían la documentación aduanera ni los permisos de ley completos, y eran trasladados por vía terrestre a diferentes ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela" mientras se desempeñaba como jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena (Bolívar).



A Piñeros también se le señala por, presuntamente, haber ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido aprehendida mientrase esta era trasladada en dos camiones por carreteras de Atlántico. Asimismo, la Fiscalía dice que Piñeros también habría pagado el arriendo de un apartahotel, en el sector de Crespo en Cartagena, para hospedar a otro implicado en esta red de corrupción.



Según la Fiscalía, Olaya Caicedo, aprovechando su trayectoria en el área de talento humano de la Policía, habría reclutado a uniformados de la POLFA para favorecer la estructura criminal de Marín Buitrago. Caicedo no solo perfilaba a los agentes, sino que también recolectaba dinero de comerciantes en Cartagena para pagar sobornos a funcionarios, incluso trasladando fondos hacia Bogotá. Por su parte, Édgar Humberto Bacca Sánchez se encargaba de coordinar el ingreso de contrabando de cigarrillos y cacharrería a través de los puertos de Barranquilla y Cartagena, donde presuntamente contactaba a agentes aduaneros para omitir el registro de contenedores específicos. Entre las pruebas en su contra, destaca el pago de 28 millones de pesos a un capitán retirado y la entrega de 10 millones ocultos en una bolsa de pandebonos a un agente encubierto.

En este esquema, Juan Manuel Jaramillo Mora, alias "Zorro", fungía como el encargado de distribuir los pagos mensuales a los servidores captados por la red; se reporta que incluso entregó 34 millones a un investigador encubierto y que, tras su retiro de la institución, seguía ingresando a instalaciones policiales y portuarias suplantando a un patrullero activo. Ante estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los cinco implicados los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Adicionalmente, se presentaron cargos por tráfico de influencias contra Salazar Piñeros y Gómez Castro. Pese a la contundencia de las evidencias presentadas, ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los hechos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL