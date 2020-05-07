Noticias Caracol Municipio de La Playa
Municipio de La Playa
-
¿Cuáles pueden ser las causas de los accidentes aéreos en Colombia? Esto dice experto de Aerocivil
En un mes se han registrado dos siniestros similares. En el primero falleció el cantante Yeison Jiménez junto a otras cinco personas y en el segundo fueron 15 las víctimas en un avión de Satena.
-
Así fue el rescate de 15 cuerpos del accidente de avión de Satena: “Con las camillas al hombro”
Jhonatan Zuluaga, una de las personas que ayudó a recuperar a las víctimas del siniestro en La Playa de Belén, contó que no solo fue difícil llegar al lugar, sino “impactante” ver cómo quedó la aeronave.
-
Habla papá de víctima de accidente de avión de Satena: "Merecía seguir en este mundo"
Juan Carlos Acosta, papá de Natalia Acosta, habló con Noticias Caracol y contó cómo fue la última conversación que tuvo con su hija horas antes de la tragedia.
-
Una de las hipótesis sobre accidente del avión de Satena, en Norte de Santander, que dejó 15 muertos
La aeronave fue estrenada en 1995 y las horas que tenía de vuelo eran alrededor de 32.000. Según la Aeronáutica, la avioneta cumplía con todos los requerimientos para volar.
-
Los rostros de las víctimas de accidente aéreo en Norte de Santander: esto se sabe de los fallecidos
Se han ido revelando los rostros de las víctimas del accidente aéreo presentado en Norte de Santander en la tarde de este miércoles 28 de enero.
-
¿Quiénes eran los candidatos al Congreso que murieron en accidente aéreo en Norte de Santander?
En la tarde de este miércoles se reportó la desaparición de una avioneta que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en Norte de Santander, y que fue hallada estrellada en cercanías del municipio de La Playa.