Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Una de las hipótesis sobre accidente del avión de Satena, en Norte de Santander, que dejó 15 muertos

Una de las hipótesis sobre accidente del avión de Satena, en Norte de Santander, que dejó 15 muertos

La aeronave fue estrenada en 1995 y las horas que tenía de vuelo eran alrededor de 32.000. Según la Aeronáutica, la avioneta cumplía con todos los requerimientos para volar.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de ene, 2026
Thumbnail

La avioneta quedó reducida a escombros. El fuselaje (la columna vertebral de la aeronave) apareció partido; el metal, retorcido; y las alas, incompletas y dispersas entre árboles fracturados, daban cuenta de la violencia del impacto. A las 11:42 de la mañana, el avión de Satena, con matrícula HK4709, había despegado del aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta con destino a Ocaña, Norte de Santander. Estaba previsto que aterrizara hacia las 12:05 del mediodía, pero a las 11:54 a. m., a pocos kilómetros de su destino, el radar del Centro de Control perdió comunicación con la aeronave entre los municipios de La Playa de Belén y Acarí.

Habitantes de la zona reportaron un estruendo y comenzaron a dirigirse hacia el lugar. De manera paralela, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana iniciaron sobrevuelos de búsqueda. Las autoridades descartaron que el avión estuviera fuera de los radares al confirmar que su autonomía de vuelo se extendía hasta las 2:00 p. m.

Tras más de tres horas sin rastro del aparato, el avión fue hallado siniestrado en una zona boscosa de la vereda Purasica, en La Playa de Belén. Para ese momento, la incertidumbre consumía a las familias de los ocupantes, que se desplazaron en vehículos de la Defensa Civil hacia el área del accidente. Con la llegada de las autoridades, se confirmó la peor noticia: no había sobrevivientes. Inmediatamente, los organismos de socorro del municipio comenzaron su despliegue.

Víctimas del accidente del avión de Satena

El Ministerio de Transporte confirmó la muerte de las 15 personas que viajaban a bordo: los dos capitanes y 13 pasajeros, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya; su asistente, Natalia Acosta; el candidato por las curules de paz, Carlos Salcedo; el exconcejal de Ocaña, Juan Pacheco Mejía, y su esposa.

La lista completa de las víctimas en accidente de avión de Satena

  • Piloto: Miguel Vanegas
  • Copiloto: José De la Vega
  • Diógenes Quintero Amaya
  • María Torcoroma Álvarez Barbosa
  • Carlos Salcedo
  • Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón
  • María del Carmen Díaz Rodríguez
  • Maira Alejandra Avendaño Rincón
  • Anayisel Quintero
  • Karen Liliana Parales Vera
  • Anirley Julio Osorio
  • Gineth Rincón
  • Natalia Cristina Acosta Salcedo
  • Maira Alejandra Sánchez Criado
  • Juan David Pacheco Mejía

“El país está de luto con esta noticia. De nuevo, toda nuestra solidaridad con las familias y con la región de Norte de Santander”, expresó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Por su parte, la Aeronáutica Civil informó que el localizador de emergencia de la aeronave nunca llegó a activarse. El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, indicó cuál es la línea de investigación que están armando las autoridades: “La aeronave está identificada y está ubicado el sitio donde fue el impacto. Estamos en el proceso de recopilación de evidencias y de datos para hacer un análisis y poder identificar factores contribuyentes o tener evidencias factuales para poder desarrollar una línea de investigación con respecto a la aeronave, a la operación, a las condiciones meteorológicas, que en este caso identificaron que eran adversas permanentes en el sitio del impacto. Estamos en el desarrollo del protocolo de recolección de información y datos”.

La avioneta Satena es una aeronave de 1995 y las horas que tenía de vuelo eran alrededor de 32.000. “Las horas por cada uno de los motores, uno estaba en 28.000 horas y el otro aproximadamente por 31.000 horas de vuelo. Es una aeronave que contaba con los permisos vigentes para la operación”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

