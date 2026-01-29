Así fue el rescate de 15 cuerpos del accidente de avión de Satena: “Con las camillas al hombro”

Fueron rescatados los 15 cuerpos de las personas que iban en el avión al servicio de Satena accidentado el miércoles 28 de enero, en el corregimiento de Curasica, del municipio de Playa de Belén, en Norte de Santander.

Sin embargo, recuperarlos no fue una labor sencilla, empezando por el clima, que hizo más difícil llegar a la montaña donde se precipitó el avión, un bimotor Beechcraft 1900 de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, operado por la empresa Searca.

Allí viajaban 13 pasajeros y 2 tripulantes: el congresista Diógenes Quintero Amaya, su asistente Natalia Acosta, María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía. La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.



“Fue más tedioso bajar por temas de oscuridad”

El avión de Satena cubría la ruta Cúcuta-Ocaña y despegó sobre las 11:42 de la mañana del aeropuerto Camilo Daza. Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m. y reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m. Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la zona.



Jhonatan Zuluaga fue una de las personas que asistió el rescate de los 15 cuerpos y le contó a Noticias Caracol cómo fue la difícil travesía para llegar al sitio.



Narró que llegaron “con dos vehículos hasta cierta parte donde la carretera lo permitía, de ahí subimos la montaña con las camillas al hombro en compañía de los organismos de socorro”.

Fue aproximadamente una hora y 20 minutos de recorrido hasta la zona, una imagen “impactante” para quienes rescataron a las víctimas fatales “porque la avioneta estaba completamente destrozada, los cuerpos alrededor del avión”, detalló Zuluaga. (Lea también: Imágenes del lugar donde fue encontrado el avión de Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña)

Contó que no fue fácil llegar porque el sitio en el que cayó el avión de Satena “era una zona demasiado boscosa, el clima no colaboraba tampoco porque había llovido en horas de la mañana y nos encontrábamos con barro, deslizándonos en medio de la zozobra que fue subir hasta allá para poder rescatar los cuerpos”, algunos de los cuales estaban “desmembrados y decapitados”, dijo.

Tras recuperar los restos mortales, relató que “fue más tedioso bajar por temas de oscuridad” porque “no todas las personas llevaban linternas y muchos celulares que llevábamos ya estaban descargados, siempre fue bastante complicado el tema de la bajada con los cuerpos”.

Según comentó, su travesía duró varias horas. “Empezamos labores hacia las 3:30, una hora subiendo, llegamos aproximadamente a las nueve de la noche al municipio de La Playa de Belén, a las 11:30 nos dieron autorización para llegar a Cúcuta y llegamos entre las 3 o 3:15 de la madrugada” de este jueves 29 de enero. (Lea también: El trayecto del avión al servicio de Satena que se accidentó en Norte de Santander: nuevos detalles)



¿Quién era Diógenes Quintero?

El congresista Quintero Amaya era representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo (Norte de Santander) y había llegado a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

Fue defensor regional del Pueblo en Ocaña y buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, esta vez como candidato del Partido de la U por Norte de Santander. Ese movimiento político expresó "su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país" porque Quintero "fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública".

Su esposa, Diana Riveros, en medio del dolor, recordó en Noticias Caracol cómo era el padre de sus hijos: "No se medía en palabras, en expresiones de amor".

"El señor presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, ha solicitado al Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y demás entidades competentes adelantar una rigurosa investigación para determinar las causas de este lamentable hecho", detalló el Gobierno en un comunicado.

