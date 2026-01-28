¿Quiénes eran los candidatos al Congreso que murieron en accidente aéreo en Norte de Santander?

Un avión al servicio de Satena, operado por la empresa Searca, se estrelló este miércoles 28 de enero cuando cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Al parecer, ninguna de las 15 personas que iba a bordo sobrevivió. Entre los pasajeros se confirmó que estaba Diogenes Quintero Amaya, miembro de la Cámara de Representantes y candidato que buscaba la reelección en una de las Curules de Paz. Otro de los pasajeros era Carlos Salcedo, quien también era candidato a la Cámara por las mismas curules.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia el municipio de Ocaña. Sin embargo, la avioneta no llegó a la hora que tenía prevista al aeropuerto Aguas Claras. Según Satena, "el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m.".



El Partido de la U se pronunció sobre las 4:30 de la tarde al conocerse la noticia de que la avioneta había sufrido un accidente aéreo. "Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país", aseguraron en el texto. El partido político también extendió un mensaje a las familias de las demás víctimas.



"Elevamos una voz de solidaridad, honrando el legado de quienes hoy parten y oramos por el descanso eterno de sus almas. Paz en sus tumbas", agregaron en el texto. Entre los pasajeros se encontraban varios miembros del equipo de trabajo del congresista Quintero. George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, le contó a Noticias Caracol que fueron campesinos del sector los que ubicaron la avioneta. “Encontraron completamente desecha esta aeronave y al momento no nos dan reporte de ninguna persona viva”, relató, detallando que Medicina Legal, la Fiscalía y otros organismos ya adelantan labores para recuperar los cuerpos de la zona.

¿Quién era Diógenes Quintero Amaya?

El congresista Diógenes Quintero fue elegido para el período 2022-2022 en una de las Curules de Paz de Norte de Santander. El representante era abogado de la Universidad Libre de Cúcuta, especialista en Derecho Administrativo. De acuerdo con Congreso Visible, Quintero fue fundador y presidente de la Asociación de Personeros de El Catatumbo, asimismo fue asesor del despacho del Defensor Nacional.

El Partido de la U aseguró que Diógenes Quintero "fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública". El congresista, que buscaba continuar en el Congreso, nació en Agua Blanca, corregimiento del municipio de Hacarí, en el Catatumbo.

"Desde muy joven ha estado comprometido con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social en su región. Fue personero municipal de Hacarí y defensor regional del pueblo en Ocaña, cargos desde los cuales impulsó acciones para proteger a las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la exclusión estatal. Su liderazgo territorial se consolidó como fundador y presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo", se lee en su perfil en la página oficial de la Cámara de Representantes.



¿Quién era Carlos Salcedo?

Carlos Salcedo era un dirigente político que estaba inscrito como candidato para la Curul Especial de Paz por la región del Catatumbo en Norte de Santander. De acuerdo con el medio 90 segundos, la campaña de Salcedo estaba "comprometida con la paz y el desarrollo integral de la región".



¿Quiénes eran los pasajeros que iban a bordo de la avioneta que sufrió un accidente aéreo en Norte de Santander?

Capitán Daniel Vanegas

Copiloto José de la Vega

Natalia Acosta

María Torcoroma

Maira Avendaño

Carmen Díaz

Anirley Osorio

Juan David Pacheco

Karen Liliana Párales

Rolando Peñalosa

Diógenes Quintero

Ana Quintero

Jineth Rincón

Carlos Salcedo

Mayra Alejandra Sánchez Cristo